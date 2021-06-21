禾馨診所遭爆料替非醫事人員施打疫苗，禾馨醫療營運長林思宏今(21)日開記者會，公開與北市衛生局對話紀錄，強調疫苗是衛生局給的。護理師張喬瑜則回嗆「我覺得超好笑」，質疑若禾馨沒有請立委去要疫苗，北市府為什麼要給你們疫苗，砲轟「全台北只有你們在接生小孩嗎？」

禾馨公布施打名單及對話紀錄！ 衛生局求「幫打20瓶」：不然我們就慘了

台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨診所喬到85瓶疫苗，禾馨醫療營運長林思宏今(21)日開記者會，出示對話紀錄與施打名冊，強調一切皆造冊施打，並強調疫苗是衛生局給的，且衛生局要求要當天盡速施打完畢。

禾馨記者會後，護理師張喬瑜在臉書粉專《爆走喬喬的護理人生》大罵「廢話，你要那麽多疫苗，當然叫你要快點打完，但叫你快點打完，沒叫你打在非1－3類的人員身上好嗎？」痛斥禾馨的說法根本是在狡辯。

對於林思宏指稱，禾馨雖為基層醫療院所，但整個集團占整個台北市的出生率約為30％至40％，當基層醫療機構沒疫苗打，讓同仁暴露風險、坐以待斃的同時，禾馨替同仁爭取合法合規的工作安全保障何錯之有？

張喬瑜則質疑，禾馨若沒有請立委去要疫苗，北市府為什麼要給你們疫苗？「全台北只有你們在接生小孩嗎？」對於禾馨說是衛生局要求他們盡速施打完畢的部分，張喬瑜也認為是廢話，「你要那麽多疫苗，當然叫你要快點打完」。

至於禾馨4家診所疫苗施打的對象是否符合規定，台北市政府發言人陳智菡表示，初步核對，禾馨上傳的名冊上確實有非醫事人員，若與禾馨對北市府的承諾不符，給非醫事人員施打，就會依法開罰。