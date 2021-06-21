【特種部隊 : 蛇眼之戰】精彩預告 - 近期隆重鉅獻 IMAX同步震撼登場

美國軍事科幻動作片《特種部隊：蛇眼之戰》，由《瘋狂亞洲富豪》亨利高汀（Henry Golding）領銜主演，將揭開特種部隊中最神秘的成員「蛇眼」在失聲前的起源故事，今（21日）晚曝光最新預告，能看見不少帥氣的打鬥場面。

該片描述亨利高汀飾演的蛇眼，是個充滿決心毅力的獨行俠，在拯救了一個古老日本忍者家族嵐影氏族的指定接班人之後，被納入這個家族。他在前往日本之後，嵐影氏族就開始教導蛇眼成為忍者戰士的各種技能，同時也給了一個他從小就一直渴望的東西「家」。但是當關於他過去的秘密漸漸揭露之後，蛇眼的榮譽感和忠誠度將受到嚴苛的考驗，即便那可能代表他會失去與他最親密的人的信任。

亨利高汀在片中有不少高難度動作場面。（UIP提供）

《特種部隊：蛇眼之戰》演出陣容堅強，包括飾演「白幽靈」的安德魯光司（Andrew Koji）、飾演「男爵夫人」的烏蘇拉可貝蘿（Úrsula Corberó）、飾演「史嘉蕾」的薩瑪拉威明（Samara Weaving）、飾演「亞希子」的安部春香、飾演「健太」的平岳大，以及飾演「嵐影宗師」的伊科烏艾斯（Iko Uwais）。該片預計8月11日在台上映。