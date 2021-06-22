台北市長柯文哲今天（21日）赴北市議會報告指出，街友人不多，但政府要每天盯著太痛苦，乾脆全部打疫苗；未來凡是有族群太難處理，就想辦法撥出疫苗，全部打掉，不用煩惱。對此，有網友在PTT發問：明天開始睡公園來得及嗎？引發網友熱烈回應：加我一份！

柯文哲今赴台北市議會報告，針對北農群聚案，柯文哲表示每天都有1萬名來自全台灣的人到北農，與其快篩不如把4000名工作人員全部打疫苗。

柯文哲更表示還有一組人要全部打疫苗，就是街友。他認為街友人不多，但要每天盯著太痛苦，乾脆全部打掉。未來凡是有族群太難處理，就想辦法撥出疫苗，全部打掉，不用煩惱。

對此，有網友在PTT發問：「聽說在台北當街友可以先打疫苗，請問我明天開始睡公園來得及嗎？成為一個街友需要那些條件？在線，急」。

這篇發文引發鄉民熱烈回應，紛紛表示：「我最近也想去睡台北車站」、「先搶紙箱好嗎」、「名額有限要快一點」、「我有多的紙箱...加我一份」、「台北火車站的位置幫我佔一個！」、「來不及了 菜逼八 現在公園都滿人了」、「不用等明天 今晚換個衣服睡下去」。