位在台11線約27公里處的「牛山呼庭」，是2016年國際大片《沉默》重要的拍攝場景之一，由金獎導演馬丁史柯西斯所執導，片中呈現出許多花蓮豐富且多元的自然資源。其中，日本村落和偷渡上岸的畫面，就是在牛山呼庭的「換膚海灘」取景，這片海灘由礫卵石、細沙及漂流木所組成，會因應不同季節、潮汐及海浪大小，呈現出不同樣貌與風情，吸引不少人慕名而來。

「牛山呼庭」在園主細心的規劃下，可沿著斜坡大草皮一路往上走，隨處可見各種利用漂流木、石頭等原始素材創作的裝置藝術作品。而抵達山坡的制高點，還有兩座白色的「幸福鐘」，充滿濃厚的浪漫氣息，站在這裡，可以鳥瞰整個海岸線，一望無際的海景與周圍美麗的藝術作品，讓旅人的心彷彿也寧靜下來。

《沉默》劇照，安德魯‧加菲爾德和窪塚洋介偷渡上岸的日本村落，就在牛山呼庭取景。（CATCHPLAY提供）

牛山呼庭

地址：花蓮縣壽豐鄉牛山39-5號

電話：03-8601400

時間：10:00-18:00

廁所：有

費用：門票50元（可抵等值消費）

本文作者:Bryan

(本文摘自《花蓮趣》37期)