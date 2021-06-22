沿著台11線接續往南走，抵達同是國際電影《沉默》所拍攝的景點，片中有一幕不願放棄信仰的囚犯在海邊受水刑酷刑的畫面，即是在石門遊憩區內的「石門洞」所取景。此處因海浪長年不斷地拍打侵蝕，從洞內向外遠望，洞口的外觀就像是March汽車的造型，因此又被稱為「March洞」。

海蝕地形造成的海天一線美景，入鏡就是美照。(圖/花蓮趣提供)

特別的是，站在洞內向上看，還能發現有一個酷似愛心的海蝕洞，陽光從愛心洞口輕輕灑下，有著別有洞天的感覺。走出海蝕洞外，正前方有一處最近超夯的打卡點，兩旁高聳的岩壁，搭配後方海天一線的美景，在不同的時間、光線及漲退潮，都可以拍出深具個人風格、宛若電影的畫面，如此特別的景觀，也成為網美們來訪的必拍熱點。要提醒大家，海蝕地形不易行走，請記得著輕便服裝及鞋子，也留意海水漲退潮時段，以免發生危險。

March 洞中的「愛心洞」，從洞口灑下的光線，帶來一種別有洞天的神祕感。(圖/花蓮趣提供)

石門洞

地址：花蓮縣豐濱鄉磯崎村台11線60.5公里處

電話：03-8671326

時間：全日開放

廁所：有

注意：須留意海水潮汐時間，一發現有異，請立即上岸，務必注意安全。

本文作者:Bryan

(本文摘自《花蓮趣》37期)