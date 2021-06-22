臺灣電視偶像劇《種菜女神》，由劉以豪、陳庭妮、李千那等演員主演，劇情主要描述男主角在劇中的「耘海村」一連串搞笑種田生活，以及和女主角浪漫邂逅的愛情故事。整部戲最主要的拍攝場景就是在豐濱鄉的「新社梯田」，層層稻浪與前方太平洋交疊成的美麗景象，也深獲不少女孩喜愛在此打卡拍照。

《種菜女神》劇照，劉以豪、陳庭妮身後背景即是有著金黃稻浪的新社梯田。（愛奇藝提供）

值得一提的是，為了感謝海洋與土地給予人們豐富的資源，藝術家撒部．噶照在大地藝術節時，特別運用農田泥土、稻草、稻榖等媒材所創作的「土地上的快樂」最為吸睛，這座鞦韆無論是大人或小孩看到，內心總會感到無比雀躍，也象徵著只要待在這土地上，就可以感受自然風景給予的舒適感，以及簡單快樂的態度。每年盛夏時，新社梯田從綠油油的稻田轉變成金黃稻浪一線的絕美景致，搭配各式各樣童趣裝置藝術，不管怎麼拍都好看，因此總讓不少旅人願意花上一整天在此享受美景，捨不得離開。

藝術家精心打造的裝置藝術「土地上的快樂」，可說是東海岸線最美的打卡景點之一。(圖/花蓮趣提供)

新社梯田

地址：花蓮縣豐濱鄉新社村42號

時間：全日開放

廁所：無

本文作者:Bryan

(本文摘自《花蓮趣》37期)