2019年末，由王柏傑、李毓芬、李李仁以及楊千霈等知名演員，共同領銜主演的音樂愛情公路電影《絕世情歌》中，王柏傑的外甥女對著榕樹爺爺許願的場景，就是在充滿日式風情的吉安「慶修院」拍攝。

《絕世情歌》劇照，王柏傑帶著劇中外甥女莊晴晴，在慶修院許下誠摯的心願。（滿滿額娛樂提供）

吉安在日據時期，為日本移民最大的村落之一吉野村，過去為了安定民心，以宗教力量撫慰人民，於1917年特別建置了「吉野布教所」，即為現今的慶修院。雖然歷經歲月更迭，慶修院至今仍是臺灣保存得最完整的日本寺院，同時也是花蓮縣定的三級古蹟。一走進院內，可見日本江戶風格工法建築，以及留存下來的神龕、不動明王石刻、石佛、手水舍等重要文物，不自覺讓人有種穿越時空，走進日本懷舊時代之感。這裡也提供日本浴衣體驗，女孩穿上應景的服裝搭配日式造景，相信能一解不能出國的苦悶心情。

慶修院的商店也有販賣繪馬、御守等，遊客可來祈求好運實現。

慶修院

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村中興路345-1號

電話：03-8535479

時間：08:00-17:00（週一公休）

門票：全票30元；半票15元；團體票15元（20人以上）

廁所：有

本文作者:Bryan

(本文摘自《花蓮趣》37期)