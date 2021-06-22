最傷身的一種內分泌干擾物，就是我們選擇用來操控荷爾蒙的「合成避孕藥」。若妳讀過我的第一本書《女性密碼》或看過任何一則我在 Facebook線上聊天的內容，就應該知道我對避孕藥的看法為何。

讓我闡明自己的立場：從一位女權主義者的觀點來看，我認為每位女性只要有需要，在任何時候都應該要能使用避孕措施。從月經健康的角度來看，經期問題需要獲得更好的照護，而避孕藥並無法達到此一效果。

我有一名客戶長年服用避孕藥來改變荷爾蒙失衡的狀態，她告訴我說服用避孕藥感覺像是「使用OK繃來覆蓋住需要縫合的深層傷口」，我覺得這個形容真是再好不過了。

避孕藥無法解決妳的荷爾蒙問題，在荷爾蒙失衡上也不具備任何治本的效用，它就只是掩蓋了與這些症狀有關的疾病如雌激素過量、PMS、PCOS、子宮內膜異位症與子宮肌瘤而已。婦科醫生把避孕藥當成仙丹，定期開立來治療或控制上述病症；然而很可惜的是，避孕藥並沒有這般神奇的療效。

以下我將解釋合成荷爾蒙實際上會如何綁架妳美好的四個週期循環階段。避孕藥結合了雌激素與黃體素製劑（一種合成黃體素）來共謀如何干擾妳身體自然的生理過程。它們會欺騙大腦，讓下視丘無法傳送訊號給腦下垂體，使其無法分泌黃體化激素（LH）或是濾泡刺激素（FSH），因此能有效防止濾泡增大，而濾泡內的卵子也就無法成熟。

服用避孕藥後合成荷爾蒙之所以會處於穩定的濃度，是由於藥物抑制了自然生理循環中期的雌激素激增，一般來說雌激素激增會釋放卵子，一旦此階段受到了抑制女性就不會排卵。在可能性很低的情況下，假使有一顆卵子在所有這些合成荷爾蒙的對抗作用中依舊被排放出來，其受精的機率也非常小。

這是因為合成黃體素製劑會使得子宮頸黏液增厚，形成讓精子更難游近卵子身邊的屏障。除此之外，自然的黃體素能維持子宮內膜的厚度使受精卵有好的著床環境；但黃體素製劑的作用和自然的黃體素完全相反，會使得子宮內膜變薄。若卵子受精成功，但子宮內膜卻因為太薄以至於無法順利留住受精卵的話，受精卵便會隨著經血一起流出體外。

《找回妳的生理時鐘》一書作者認為，最傷身的一種內分泌干擾物，就是操控荷爾蒙的「合成避孕藥」。（示意圖／Shutterstock)

許多種類的避孕藥都試圖模仿自然的月經週期，也就是讓女性服用含有合成荷爾蒙的藥物三週，然後服用安慰劑一週，以此讓女性感覺自己有來月經，也就能較為安心地服用藥物。但在安慰劑週，妳所流出的經血一般稱為突破性出血，別被騙了：這不是真正的月經！因為妳根本沒有排卵，何來月經之有呢？

這些是人工的生理週期，雌激素與黃體素都失去了自然的濃度起伏，留下的只有藥物帶來的靜態合成荷爾蒙，基本上會將妳長期困在沒有週期循環的情況裡。有些女性可能會認為：「嘿，太棒了！我能變得更有生產力，完成更多事情。」姐妹們請先別驟下結論，事實並非如此。

由於妳的雌激素分泌量受到了抑制，黃體素的分泌量也非常低，無法提供大腦足夠的刺激來完全仿造出黃體期的階段，所以妳不會有力氣來完成任何計畫，事實上還可能會對各種事物都感到有些淡漠。妳被困在荷爾蒙沙漠中，無法使用生理週期四階段所賦予妳的能量，也就代表妳無法利用體內的創造模式來幫助自己實現腦中的想法與計畫。

久而久之，藥物會大量耗盡妳體內的微量營養素，導致全身的生物系統都出現各種問題。此種方式絕對會讓妳的腎上腺過勞、增加罹患慢性壓力與系統性發炎的機率、並提高得到自體免疫疾病的風險。妳的身體是會付出代價的，我每天都能看到正在面對這些後果的女性。

在我看來，服用合成避孕藥有著很大的機會成本，會讓妳與自己體內的女性能量來源漸行漸遠，並且使得下視丘—腦下垂體—卵巢的 HPO（hypothalamic pituitary ovarian）軸陷入沉睡。

合成避孕藥也會帶來一系列討人厭的副作用（像是使陰蒂與卵巢萎縮）、降低女性身體吸收微量營養素的能力、擾亂妳在基因層級上擇偶的機制、並剝奪了女性在與自己的生理週期同步時所能體會到的神奇感受。

我每天都會聽到因服用避孕藥或使用其他種類的荷爾蒙避孕方式而受苦的女性說道：「我覺得自己都不像自己了」、「我的情緒一團亂」、「我一直都感到很疲憊」以及「我感到很憂鬱」，這些都是我最常聽到的一些抱怨，但卻只是女性服用避孕藥、使用避孕貼片、避孕環、或荷爾蒙IUD 的女性所面臨到諸多副作用的其中幾種而已。

只要看看妳的荷爾蒙避孕處方上的小小資訊頁面就知道，上面都會列舉出一長串避孕藥可能會產生的副作用。女性並沒有被提醒說要注意透過合成避孕藥來操控荷爾蒙會產生的健康風險，而且就算避孕藥從1960年首次獲得使用許可以來已改良過多次，卻仍就留有諸多相同的潛在副作用。妳可能會注意到腹脹、頭痛、體重增加，但妳是否知道避孕藥也會造成憂鬱症、會長期抑制妳的性慾、儘管在停止用藥後還是會降低妳的生育能力呢？

妳的婦科醫生是否告訴過妳所有的潛在風險，然後才開立合成避孕藥處方給妳呢？應該沒有吧。若妳在考慮讓女兒開始吃避孕藥來掩蓋她的經期問題的話，好好研究一下這些副作用。要知道只要採取配合生理週期階段的飲食與運動，妳女兒的月經就能變得規律，也不用面對荷爾蒙避孕藥會帶來的後果。並且要注意儘管許多的副作用與病症看起來像是個別的問題，但其實可能代表身體有著更嚴重、更具系統性的疾病存在。

(本文摘自《找回妳的生理時鐘》/高寶書版 )

【作者簡介】

艾莉莎．維蒂Alisa Vitti

艾莉莎擁有約翰．霍普金斯大學綜合營養研究所的學位，是功能營養學和女性賀爾蒙專家，也現代賀爾蒙保健公司FLO Living創始人、《WomanCode》的作者與MyFLO的創辦者。MyFLO是在iTunes上排名第一的付費應用程序，是第一個也是唯一的生理週期追蹤和週期同步應用程序。