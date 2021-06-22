7/23即將在日本舉辦的奧運可以說是今年國際體壇最大的盛事，為號召大家共同關注、力挺我國選手光榮奪金，特舉辦「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」抽獎活動，期間只要買運彩除有中獎機會外還可以參加抽現金活動，有機會抱回百萬現金。

台灣英雄來奪金 運彩給你抽現金

台灣運彩總經理林博泰。(台灣運彩提供)

抽獎活動提早從6月8日(二)開始，一直到奧運8月8日(日)結束，為期2個月，在這期間內不限賽事種類、不限金額、不限玩法，只要投注運彩1張(實體彩券)或1筆(虛擬投注)就有乙次抽獎機會，買越多次，抽獎機會就越多。在投注站買完實體彩券後，記得要到台灣運彩官網的活動網頁輸入相關資料並勾選「我已閱讀抽獎活動辦法，並同意遵守所有相關規定! 」，取得抽獎資格；如果是透過虛擬通路投注的網路會員只要在活動網頁輸入會員代碼並勾選「我已閱讀抽獎活動辦法，並同意遵守所有相關規定! 」及「我同意參加「台灣運彩抽獎」活動」，即可取得抽獎資格。

中華奧運抽獎活動說明。(台灣運彩提供)

這次抽獎的品項有3種，包括：

1.「集氣獎」20名：奧運紀念金幣 20 枚，中獎者共 20 名，每名 1 枚奧運紀念金幣(市值約5萬元)，合計總價值約100萬元。

2.「衝刺獎」10名：獎金 100 萬元，中獎者共 10 名，每名現金 10 萬元。

3.「加碼獎」N名：只要中華隊

(1)每獲一面金牌，就加碼抽出現金100萬元1名。

(2)每獲一面銀牌，就加碼抽出現金30萬元1名。

(3)每獲一面銅牌，就加碼抽出現金20萬元1名。

N：中華隊奪牌愈多，運彩乎你抽的現金就愈多!

(4)今年奧運若因疫情未能如期於本活動抽獎日前三天(110年 8月16日)舉辦完成，加碼獎將依2016年奧運中華隊得牌數 1金2銅，抽出現金100 萬元1名，現金 20 萬元2名。

投注後記得上網登錄。(台灣運彩提供)

這次奧運台灣運彩準備了好幾個百萬的現金及金幣好禮，誠摯邀請大家一起來買運彩為台灣英雄加油，只要我國代表隊這次奧運奪得越多獎牌，大家可以抱回的「加碼獎」現金就越多，祝大家「買運彩 助體育 中大獎」。