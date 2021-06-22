大同大學應用外語系4年級學生林怡辰、林俞辰是雙胞胎姊妹，兩人更是攀岩高手，上大學後連續4年代表大同參加全國大專盃錦標賽，年年抱回前3名。兩人對於4年校園生活感到快樂充實，一起念書、練習、打工。感情雖好，畢業後卻不打算到同一家公司上班，異口同聲地說：「是時候分開了！」

林怡辰與林俞辰為了在課業和攀岩間取得平衡，4年前選擇大同大學就讀，入學那年，分別拿下全國大專盃女子組的個人速度賽，以及個人先鋒賽冠軍。嬌小可愛、聲音輕柔的兩姊妹，即使擔任攀岩教練，還常被學生問「請問老師來了嗎？」

一邊讀書、一邊攀岩甚至當教練，林怡辰說，可以安排自己的時間感覺很充實；林俞辰也要求自己要出席每一堂課，不能因練習、打工耽誤。

畢業後，雙胞胎連找工作的想法都很一致，就是「學以致用」，希望能到外商上班，讓自己的英文派上用場。不過目前受疫情影響，她們也有心理準備，要達成工作目標可能得花一點時間。還有一個共識就是「不要再一起上班了」，因兩人從小到大的生活圈、朋友圈幾乎重疊，職場分開，「是另一種挑戰」。