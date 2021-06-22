【回憶殺】香港女神邱淑貞的魅力曾席捲90年代，可清純、甜美和性感的完美神顏和氣質，與梅艷芳、劉嘉玲、羅美薇和張曼玉等人並稱「九龍女」，尤其她在情慾電影《赤裸羔羊》突破自我的演出，過了數十年都很難有後輩超越。

邱淑貞從小就長得標緻，19歲參選香港小姐，一眼就令人難忘的漂亮臉蛋和好身材，成為首位入選最後12強的佳麗，甚至是當年奪冠的熱門人選，未料遭到另一位佳麗黃鶯檢舉下巴整形，即便出面澄清是受傷才開刀，還是被巨大壓力逼得只能退賽。雖然與后冠擦肩而過，但香港無綫電視看中邱淑貞的潛力，火速簽下後安排電視劇《新紮師兄1988》的演出，同年與關之琳、劉德華合作電影《最佳損友》，開啟電影演員之路，起初她的螢幕形象清新可人，後來王晶建議其可效法葉玉卿轉型，邱淑貞左思右想，終於點頭答應拍攝限制級電影《赤裸羔羊》，這一脫不得了，性感美豔的模樣轟動全港，更獲得1993年香港電影金像獎最佳女主角提名。

邱淑貞在《赤裸羔羊》全裸演出，成功轉型為艷星。（圖／中時資料照）

在王晶的力捧之下，邱淑貞順利從玉女轉型為艷星，電影《噴火女郎》、《不道德的禮物》、《城市獵人》等都有大膽的鏡頭，最令人印象深刻的作品，還是1994年《賭神2》，她在劇中飾演海棠小姐，穿著紅衣叼著梅花K，成為經典中的經典。

邱淑貞在《噴火女郎》重現瑪麗蓮夢露的經典畫面。(圖／嘉禾提供)

邱淑貞在《賭神2》中飾演嫵媚的海棠小姐。（圖／中時資料照）

邱淑貞在《賭神2》中飾演嫵媚的海棠小姐，成為不能超越的經典。（圖／《賭神2》劇照）

除了賞心悅目的電影演出，邱淑貞的感情也被外界津津樂道，與王晶的曖昧情傳了多年，始終沒有對外公開真實關係，直到1999年嫁給富商沈嘉偉，這段情誼才正式畫下句點。婚後邱淑貞宣布息影，專心照顧三個寶貝女兒，多年過去了，20歲長女沈月長得亭亭玉立，遺傳到母親的絕美神顏，常常受邀拍攝時尚大作，被外界封為「最美星二代」，只不過目前無意出道，志向擺在職業編劇和慈善活動。