慢性病或癌症患者一但染上新冠肺炎，轉為重症危及生命風險較高。但是疫苗施打後疑似不良反應頻傳，對於本身病情還不穩定、或正在藥物治療的患者來說，到底要不要打疫苗，頗費思量。尤其新冠肺炎侵犯肺部，對於肺癌患者來說格外兩難。對此，台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣肺癌學會及台灣臨床腫瘤醫學會，聯合發出「肺癌患者施打新冠肺炎疫苗的建議」，對各個治療時期如何施打疫苗，提出看法。

●疫苗對癌患的保護力較差？醫：利多於弊

聲明指出，肺癌病患比一般人容易發展成肺炎重症，還是建議接種疫苗，但也坦言，肺癌痊癒者在感染新冠肺炎後，轉為肺炎重症的風險會不會增加，目前因為資料不足無法判別。

此外，癌症病患的免疫力較差，接種疫苗所得到的保護力，的確可能會略低於一般正常人，但儘管如此，醫師群還是建議肺癌患者，接種疫苗降低新冠肺炎感染及重症的好處，還是比疫苗本身的副作用來的大。

專家提醒，除非過去曾有像是對疫苗成分過敏的特殊醫學原因，而不適合接種疫苗，或是過去曾因注射疫苗發生過嚴重的副作用者，需要暫緩施打疫苗外，建議所有的人，包括肺癌病患者和痊癒者，都應接種疫苗。

●該先化療還是先打疫苗？依療程有所不同 開刀前後一周避開

至於肺癌患者最關心的是，若正在療程當中，到底可不可以接種疫苗？專家指出，除了在手術前後一周，最好避免施打疫苗之外，其餘的療程，可以參考下表：

肺癌病患新冠肺炎疫苗接種建議。（圖／台灣胸腔暨重症加護醫學會、台灣肺癌學會及台灣臨床腫瘤醫學會提供）

新冠肺炎是人類近年才接觸到的重大疾病，許多疾病因果都因資料不足，需要滾動式修改醫療建議。專家提醒，每位病患狀況不一，最好能與醫師做充分討論，讓疫苗真正成為身體助益。