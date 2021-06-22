從命理角度來看，人的運勢總是起起伏伏，若是經歷壞運也不要氣餒，好運說不定就在不遠處。運勢命理網站「運勢女王」分享，生肖屬牛、猴、馬、兔的人在6月底會告別過去的霉運，運勢一路飆漲，不但有貴人相助，事業運越來越好，財運也隨之起飛，賺錢越來越順利，過著幸福的好日子。

▍1.生肖牛

屬牛的人做事很踏實，不會在背地裡耍心機，對投機取巧的事情也沒興趣，因此也不太容易遇到太大的風波，不過2021年上半年，他們的運氣較不順遂，進而影響心情，來到6月底，終於能擺脫一切陰霾，運勢一路走高，不但有升職、加薪機會，自身也能不斷的進步，每天過著喜悅的生活。

▍2.生肖猴

屬猴的人很聰明，做事手段高明，身邊貴人不少，不過在6月初工作面臨一些壓力，甚至還有小人在背後搞鬼，讓自己的工作效率低下，心情感覺很沈悶。來到6月底，終於擺脫小人糾纏，運勢越來越順利，財運也跟著水漲船高，能發現更多賺錢門路，財富累積更加迅速。

▍3.生肖馬

屬馬的人做事很有行動力，比起停留在原地想東想西，他們寧願立刻著手解決問題，性格獨立，不易被欺騙，不過他們在過去一段時間運勢平平，日子顯得有點苦悶，終於在6月底好運降臨，尤其是做生意的人，賺錢會事半功倍，生活過得忙碌但是快樂，屬馬的人遇到機會絕不會錯過，因此比一般人容易獲得成功。

▍4.生肖兔

屬兔的人性格很積極，為人正直，人生中少有低谷，在前一陣子運勢表現較為普通，事業上沒什麼起色，來到6月底，運勢突然暴漲，身邊的各種資源自己找上門，讓能力爆發性的進步，獲得長官和同事的讚賞，在職場上表現越來越亮眼，有加薪機會，日子越來越順利。