國產高端疫苗於日前解盲，當中出現許多專有名詞，讓民眾一頭霧水，前副總統、中研院院士陳建仁也說「中和抗體效價依然是判斷疫苗有效性的重要指標。」但中和性抗體到底是什麼？中央研究院特地撰文「研編小學堂」分享，以淺顯易懂的文字來說明。

Q1：何謂中和性抗體？與其他抗體的區別為何？是不是所有的抗體都可以中和病毒？

抗體 （antibody）是免疫系統用來對抗外來物質（如：細菌或病毒）的蛋白質。人體被病毒感染或施打疫苗後，會產生抗體來抓住這外來異物。每支抗體會抓住異物不同部位，若抗體抓對位點，便能阻止病毒（或其他異物）入侵細胞，進而保護細胞不受病毒入侵。

由於此類抗體能「中和」病毒的毒性，所以稱為中和性抗體（neutralizing antibody）。但並非所有抗體都會抓對位點而「中和」病毒，有些抗體雖抓到病毒蛋白，但卻未正中該位點，仍無法 「中和」病毒、對細胞沒有保護力。這些就屬於非中和性抗體。

病毒主要靠刺突蛋白（S）上的受體結合域（RBD）與人體細胞受器結合，進入人體破壞細胞。因此，上述所謂正確位點，即受體結合域。大部份中和性抗體具有能力抓住受體結合域，阻止病毒進入細胞。

●小學生版說法 更淺顯易懂

病毒身上有一把鑰匙，可以打開人體細胞的門鎖，病毒如果順利開鎖，就可以進入人體到處破壞，身體便會生病。

所以，為了抵抗病毒攻擊，科學家發明了疫苗，注射後身體會製作出另一個符合病毒鑰匙形狀的門鎖A。如果門鎖A與病毒的鑰匙能成功結合，病毒就沒有鑰匙可以打開人體細胞，進去搗蛋了。這個門鎖A就是「中和性抗體」。

什麼是中和性抗體？與其他抗體的區別為何？（圖／中央研究院提供）

Q2：中和性抗體到底是中和什麼？為什麼要用中和這兩個字？

顧名思義，中和性抗體主要用於「中和」病毒的侵略力，阻截病毒進入人體細胞、破壞正常細胞。精確而言，中和性抗體無法破壞病毒，但能與刺突蛋白上的受體結合域結合，致使病毒無法進入人體細胞，失去感染力，故稱為「中和」。

Q3：為什麼檢驗疫苗的效果 要測中和性抗體?

實際檢測疫苗保護反應時，是將打完疫苗者的血清抽出，與活病毒混合後，再加入體外細胞培養皿中，觀察細胞是否會受到病毒感染。若細胞存活，代表疫苗受試者的血清具有中和性抗體，可將病毒阻絕於細胞外。也因為是用活病毒和血清作檢測，非常接近病毒入侵人體的真實狀況，故也成為檢測疫苗是否有效的指標之一。

*註：有些疫苗也可能活化細胞免疫反應以清除被感染的細胞。但此非中和性抗體檢驗的範圍。

●中和性抗體的效價怎麼測?

至於中和性抗體的效價或是數量，則是將血清稀釋數倍後，測試其是否仍對病毒有中和力。稀釋倍數越高而仍保有中和力，表示中和性抗體的效價越高。

Q4：我打完疫苗而產生的抗體 是中和性抗體嗎？

打完疫苗後，人體會產生一些抗體，但並非所有的抗體都能抑制新冠病毒的感染，可以中和病毒的抗體才能稱為中和性抗體，而好的疫苗大多可以產生高效價的中和性抗體。

Q5：如果我感染COVID-19，康復後也會產生中和性抗體嗎？

一般康復病人體內都有中和性抗體。不過，打了疫苗後，人體所產生的中和性抗體甚至可比康復病人還要高。

Q6：檢查 COVID-19的抗體還有哪些？與中和性抗體有何不同？

感染病毒後，會啟動人體的免疫系統，對病毒的各種結構蛋白產生抗體（又稱免疫球蛋白；immunoglobulin，Ig）。人體免疫系統會產生五大類抗體：IgA、IgD、IgE、IgG、IgM。常用來檢測是否為COVID-19病例的，為可抓住核衣殼蛋白（N）的IgG、IgM抗體檢測。這些抗體不具中和力。也有測試可抓住刺突蛋白（S）的IgG、IgM抗體檢測，但也非測試抗體的中和力。

中和性抗體的檢測是要了解可保護細胞，使人體不受病毒入侵的抗體效價。IgG、IgM抗體，則用於判斷人體是否曾受感染，兩者檢測目的並不相同。