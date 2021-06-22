為了鼓勵民眾接種疫苗，美國俄亥俄州祭出100萬美元獎金。

美國新冠疫苗接種速度趨緩，部份州政府就算祭出100萬美元獎金機會刺激「打」氣，成效也不大，專家指出，2個美國正在浮現，分成已打疫苗組與未打疫苗組，目前更具傳染力的Delta變種病毒已經佔全美新病例數10%，情況令人擔憂。

美國總統拜登目標7月4日國慶日以前讓全美70%民眾至少接種1劑新冠疫苗，但隨著疫苗接種率下降，這個目標幾乎確定無法達成，目前全美約有65%民眾已經接種1劑疫苗。

為了促進疫苗接種，許多州政府祭出獎勵措施刺激打氣，但美國政治新聞網站Politico分析，這些措施成效都不大，以俄亥俄州為例，該州5月中宣布將提供5名幸運兒各100萬美元（約新台幣2791萬元），接下來10天俄亥俄州接種疫苗的人數暴增40%，如今4周過去，現在俄亥俄州每日接種疫苗的人數還比5月中時低，而且即便政府祭出刺激措施，該州接種疫苗的比例仍在後段班。

俄勒岡州隨後也跟進宣布提供100萬美元獎金，不過疫苗接種人數並沒有戲劇性增加，美國哥倫比亞大學流行病資源與應對計畫的瑞德納（Irwin Redlener）表示，「沒有用，人們不買帳，不管是給甜甜圈、汽車、還是100萬。」

疫苗接種率趨緩，加上更具傳染力的Delta變種病毒已經佔了全美新增病例的10%，官員警告美國的機會之窗正在關閉，密蘇里州地方官員艾倫（Scott Allen）表示，「疫苗接種率如果不提升，我看不到情況好轉的跡象。」

在美國開始推動大規模接種疫苗之後，美國每日新增確診人數就穩定維持在1.5萬例，不過據《紐約時報》（New York Times）追蹤，每日接種疫苗的人數已經從4月中的462萬劑高峰降至約100萬劑。

專家擔心「2個美國正在浮現」，美國貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）疫苗專家霍泰茲（Peter Hotez）接受BuzzFeed專訪時表示，「我稱之為2個新冠國家。」

英國《衛報》（The Guardian）指出，2個美國的界線很多方面或許反應了紅色州與藍色州的分歧，哥倫比亞廣播公司新聞網／輿觀（CBS News/YouGov）的民調顯示，目前只有52%的共和黨人表示已經部份或完全接種疫苗，29%表示不會接種疫苗；相較之下，77%的民主黨人已經接種過疫苗，只有5%拒絕施打疫苗。

美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）的計算生物學家柯柏（Bette Korber）預期，幾周內Delta就會成為美國主要的變種病毒株。