南韓人氣歌手IU（李知恩）外型甜美可愛，受到許多網友的支持，各大品牌服飾也看準了她的高人氣紛紛邀約代言，而南韓當地飾品品牌便找了IU拍攝形象廣告，絕美的畫面讓粉絲都戀愛了。

歌手IU為飾品品牌拍攝的形象照片，穿著一身牛仔吊帶褲，裡面搭配一件白色細肩帶，露出白皙的肌膚，雖然穿著風格是簡約休閒，但她也將小女人微露香肩、鎖骨的性感表現的恰到好處，而IU這組照片還能表現出可愛風，她坐在地上穿著搶眼的拖鞋盤腿，嘴唇微張著似乎要享用指尖上插著的水果道具，並露出無辜表情，這一幕讓粉絲紛紛融化了。

上個月是IU的生日，她經紀公司（EDAM）表示：「IU希望在她最後一個20多歲的生日做一些溫暖的事，來回報一直以來在演藝生涯中所收到的關愛。」 IU並在生日這天共捐了5億韓元（大約台幣1200萬元）給慈善基金會，許多粉絲大讚IU除了外型甜美，內心更加甜美。

2007年IU開始當練習生，並在15歲的時候，發行首張迷你專輯《Lost and Found》而開始演藝生涯，2010年IU靠著專輯《Real》中的一首主打歌《好日子》讓她在韓國的名氣爆紅，在youtube超過5千萬的點閱觀看次數，此首單曲更是連續五週在韓國得到Gaon數位榜榜首，她的音樂創作實力受到廣眾粉絲的喜愛，也期待IU能寫出更多膾炙人口、撫慰人心的音樂作品，與粉絲朋友們分享。