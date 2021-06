蓋達組織首領賓拉登 (Osama Bin Laden), 是「911事件」策劃者,他對紐約市世界貿易中心的襲擊,造成近 3000 人死亡。2011 年,美國海豹突擊隊潛入巴基斯坦賓拉登的秘密住宅將他狙殺。巴基斯坦外交部長庫雷希( Shah Mahmood Qureshi )在一起訪問時,被問到「賓拉登是否應該被銘記為烈士」,他說「同意」,引發巨大爭議。

俄國衛星網報導,庫雷希在接受阿富汗 TOLO 新聞頻道的採訪時,先是提到美國撤軍的問題,之後談到20年來的反恐戰爭,不免的也就講到戰爭開端的911事件,於是就有了更有勁爆的問答「賓拉登算是烈士嗎?」

庫雷希稍稍整理了一下思緒,結結巴巴的回答道:「我就算他是吧!」(I will let that one pass)

雖然他神態為難,但結論是肯定。

OBL being a martyr is out-of- syllabus question. pic.twitter.com/BHF0TVuDLa — Naila Inayat (@nailainayat) June 20 2021

阿富汗記者洛富拉·納傑菲扎達 (Lotfullah Najafizada)會如此一問,是因為去年巴基斯坦總理伊姆蘭·汗 (Imran Khan) 在議會上就將賓拉登描述為烈士。

伊姆蘭·汗在 2020 年 6 月時說:「我永遠不會忘記,當美國人進入阿伯塔巴德(Abbottabad 賓拉登藏身地點)並殺死賓拉登時,我們巴基斯坦人是多麼的尷尬。」

他用了shaheed這個詞來形容賓拉登,意思是「烈士」。

庫雷希與伊姆蘭汗總理都是執政的巴基斯坦正義運動黨(PTI)成員,他自然會為自己的總理辯護,他說媒體是把總理的話給斷章取義。

訪談中他說到「你離題了。他的話被斷章取義的引用....媒體的某些部分總是大肆渲染。」

不管如何,他的說法再次引發爭議,網友們指責庫雷希的說法,要他記得賓拉登曾經是世界頭號通緝犯。