大陸是全球最大的電動車市場，但僅有一家電動車廠擠入全球前5大電動車製造商。最近在汽車製造強國德國所進行的一份市場調查顯示，有接近半數的受訪者對購買中國大陸製電動車持開放態度，今年至少會有6個大陸製造電動車品牌進入德國與歐洲市場，這項調查對大陸的電動車製造商而言極具鼓舞性作用。

據《環球時報》報導，德國市場研究機構Innofact日前公佈的最新調查結果顯示，近一半的德國人願意購買中國大陸電動車。這一涵蓋超過1000名德國車主的調查顯示，有19%的車主願意購買中國製造的電動車。18-29歲和30-39歲年齡組購買意願更高，分別為23%和27%。另外還有29%的德國車主表示「現在暫時不會買，但未來可能會」。這意味著有48%的德國車主對購買中國品牌汽車持開放態度，潛在市場有極可觀的發展空間。

德國《商報》報導說，今年至少有6個中國電動車品牌進入德國和歐洲市場。愛馳汽車在德國有50家經銷商，上汽經銷商年底前將從25家增加到75家，長城旗下的Wey品牌計畫秋季在德國上市。奇瑞、比亞迪、蔚來也有相關計畫。

德國汽車研究中心主任杜等霍夫教授對《環球時報》表示，中國電動車有4個大優勢：良好的做工、上等的品質、領先的技術，以及合理的價格。未來5年內，中國品牌汽車在德國和歐洲將站穩腳跟。此外，管理諮詢公司麥肯錫拆解一些中國製造的電動車後認為，中國車在運營與客戶體驗，以及電池技術兩方面優於其他國際品牌。此外，中國品牌新車交付只要4周，也快於其他車企。

目前全球電動車銷售量最大的是美國特斯拉(Tesla)，排名第2的是大陸上海汽車(SAIC)，第3與第4為德國福斯與寶馬，第5則是意、美、法合作，總部設於荷蘭的斯泰蘭蒂斯(Stellantis)。據拓樸產業研究所分析師預估，2021年汽車市場可望逐漸復甦，其中電動車與插電式混合電動車銷售量可望成長到340萬輛，成長幅度約為 40%。