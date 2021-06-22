對於台灣疫情爆發之後，國產疫苗審查標準、疫苗施打順序的不透明以及政府檢舉假消息，作家楊照認為，環繞著疫情指揮中心，台灣民主機制正在被破壞，威權氣氛變得越來越恐怖。

楊照18日在九八新聞台《世界一把抓》直播中表示，他原本已經在過自己的日子，直到這一次疫情爆發，太多太多現象，讓他越來越擔心台灣民主，因為他有非常多的感情，台灣民主是他們那一代打造出來的，他也親身參與其中。但是現在，環繞著疫情指揮中心，台灣民主機制正在被破壞，威權氣氛變得越來越恐怖。

楊照指出，他非常不能認同，有人把威權認為就是白色恐怖、冤獄、迫害、綠島這些東西。因為他是從威權走出來的。每天威權的威脅，並不是被警總找去喝咖啡。最大的壓力，最深切的威權威脅，是「就在你身邊」，就在身邊有好多好多人，他們盲目支持政府，政府講甚麼、做甚麼都是應該的、都是對的。只要有人對於政府稍微有所批評，稍微有所不滿，就被認為是怪物，怎麼可以批評政府？政府對我們這麼好，應該要感謝政府。

楊照直言，有些人認為政府做得都是對的，甚至於政府都沒解釋，他們會想出好多理由，解釋政府為什麼要這樣做？其他人都誤解政府、醜化政府，怎都不看光明面？為何要挖掘黑暗面？大家應該要感謝政府，要無條件支持政府。

楊照認為，這是威權最可怕的現象，大家都變成政府的拉拉隊，任何人只要批評政府，都是怪物魔鬼，要怎樣對付、打壓，都是應該的，要想盡辦法讓他消音。「我不敢相信，這麼多年之後，在台灣又看到威權氣氛」！

楊照坦言，台灣的悲哀，讓他改變好幾年不談論政治時事的立場。這次疫情的現象讓他太痛苦，包括連自由派的老朋友，也變成政府和疫情指揮中心的啦啦隊，這非常震撼。楊照認為，疫情處理好的部分，當然應該承認，但他從未變成政府的啦啦隊，因為疫情指揮中心是特別的安排，有獨斷的權力，但越到後來越黑箱。

楊照分析，民主最根本的原則，選舉只是其中一原則，如果公共事務不透明，公民沒有知的權利，就不叫做民主。這麼簡單的定義，在今天的狀況是疫情指揮中心完全不透明。包括不知道高端疫苗能不能拿到EUA，因為根本不知道高端送進去甚麼資料，由誰審核？用甚麼方式審核？完全黑箱，只有蔡英文總統一句空話，「會按照國際標準嚴格審查」，但國際標準從來沒有只做第二期結束就去申請EUA，這怎會是國際標準？

更奇怪的是，若講高端疫苗只做完二期就申請EUA，但會被警告，因為講這種話會變成假消息，哪有這種事？

楊照說，曾經發生過，有人說「國產疫苗只通過二期就申請緊急授權」被認為是假消息，因為國產疫苗通通都是以取得國際認證為目標，所以不能說只拿到二期。楊照認為，這太荒唐！

楊照舉例，一個大學畢業生申請工作，履歷上說他以拿到三種證照為目標，老闆質疑為何大學畢業就來申請工作？公司是希望有研究所學歷！老闆變成是說假消息，因為這位學生明明是要以拿到證照為目標！楊照驚訝表示，有這樣說話的嗎？這不只是言論自由的問題，是違背基本邏輯了。這哪裡來的？這就是延續疫情指揮中心檢舉警告假消息的方式來的。

楊照又舉之前的事例，不能說台灣政府只向日本要100萬劑疫苗，這是假消息。後來又傳出其實台灣政府跟政府提出300萬劑疫苗要求，只是當時日本手頭上只有124萬劑，通通送給台灣。但為何警告假消息？政府為何不同時提供真訊息？還鬧出朱學恒翻譯是否正確的爭議。

楊照質疑，指揮中心為何要做出這些事情？怎不體會為何會有假消息？就是因為政府不提供真訊息，政府完全黑箱，把疫情、疫苗管理都變成秘密，買疫苗、審查疫苗都是秘密，連分配疫苗也是秘密，都不能讓人民知道？

楊照強調，真正令人無法忍受的，到底疫苗分配順序怎訂出來的？人民都不能知道，例如第二類怎來的？陳文茜質疑，中央政府有3000人是高風險者，哪來的？是誰？也不給人民知道，真訊息都不給人民知道，又說人民有許多假消息，這不是民主政府應該的方式。他最後希望大家有公民覺醒，期盼大家在疫情當中追求台灣民主。