民進黨立委陳亭妃準備了2000個防護面罩，要給台南市多個區的里長們，但根據陳亭妃在臉書PO出的照片，紙箱上印著「MADE IN CHINA（大陸製造）」。對此，台北市議員游淑慧猜測，陳亭妃會購買大陸製產品是因便宜又好用，「幹嘛跟自己的錢過不去？」陳亭妃也坦承，這批物資是大陸製的，但她也強調，絕對經過檢驗合格，符合台灣法規標準。

陳亭妃昨（21）日晚間在臉書表示，在基層為防疫工作努力的鄰里長及志工，其實也算是高風險族群，除戴口罩外，應該有更多的基本防護，因此特別和團隊準備了2000個防護面罩，提供給中西區、北區、安南區的里長，希望里長將這些面罩，分配給下面的鄰長及志工們。

不過，游淑慧發現，該批物資的紙箱上印著「MADE IN CHINA」，對此她表示，「要給陳亭妃委員一個讚」，並表示，不要戴著歧視眼光去看產品產地，更不用妖魔化MIC，尤其是民間的每一份愛心，上海復興「代理」的德國製疫苗又如何？真正的愛台灣，就是要努力從全世界買到最好又便宜的防疫物資，包括疫苗。

至於為何陳亭妃願意採購大陸製品？游淑慧說，理由很簡單，如果是便宜又好用的產品，幹嘛跟自己的錢過不去？就不演了。

陳亭妃隨後則在自己的PO文下方留言說明，表示本批物資的來源，從頭到尾都沒想向任何人隱瞞，如果真要隱瞞就不會連箱子都一起入鏡了，強調這批物資絕對經過檢驗合格，符合台灣法規標準。

她也提出質疑，把疫苗和基本的防護用具放在一起類比，不會太奇怪嗎？疫苗是侵入性的醫療行為，但面罩會侵入人體，會有醫療行為嗎？且這批物資是熱心廠商送到服務處，希望他們能分配給有需要的鄰里鄉親，「人家好心提供，我們負責分配，總不能還和人家要求品牌、要求產地才準捐贈嗎？」