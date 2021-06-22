中央氣象局發布豪雨特報。西南風影響，易有短延時強降雨，今(22)日嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，臺中至雲林、南投、嘉義市及臺東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局提醒，週二至四 (6/22~24)，梅雨鋒面滯留臺灣上空，受到梅雨滯留鋒面和西南風同時影響，今天起到星期四，全台天氣皆不穩定，各地都是斷斷續續降雨的天氣型態。西半部及東北部容易有短暫雷陣雨，並易有短延時強降雨，尤其22~23日西半部可能出現局部的豪雨，低窪地區慎防淹積水。
今天0點起至4點為止，累積雨量前10名：
● 133.50 mm 臺南市官田
● 107.00 mm 高雄市六龜
● 105.50 mm 高雄市集來
● 104.00 mm 高雄市六龜(4)
● 103.00 mm 高雄市六龜
● 100.50 mm 臺南市羌黃坑
● 94.00 mm 高雄市御油山
● 92.50 mm 高雄市六龜林試
● 87.00 mm 臺南市南化(2)
● 87.00 mm 臺南市王爺宮
水利署也發布淹水警戒，低窪地區及道路請特別注意防範積淹水。
二級警戒地區包括：
【屏東縣(佳冬鄉、新園鄉)】
今天(22日)滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍擴大，天氣更加不穩定，易有短延時強降雨，尤其西半部及東北部有大雨或局部豪雨以上等級降雨發生的機率，特別提醒，上午前中南部仍有一波強降雨，雨勢不排除會比昨天清晨更大。
白天之後除中南部雨勢持續外，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高。
提醒大家，鋒面附近容易有中小尺度對流，常伴隨強風、雷擊等劇烈天氣現象，對流系統的發展及影響需仰賴即時監測，請留意氣象局發布的相關訊息。
連日降雨，山區請留意坍方、落石、溪水暴漲，低窪及沿海地區也要慎防局部積淹水。
雨量預估方面
氣象局預估今天起至23日總雨量以彰化、台南、高雄、屏東約400至600毫米最多。另外在雲林、台中、南投、嘉義等地，今天也要注意雨勢。氣象局提醒，今天中南部適逢中潮的時候，如果發生強降雨可能會也會對低窪地區帶來影響。
根據氣象局網站，預估至24日零時止，總雨量以彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣等400至600毫米為最，其次為南投縣350至500毫米；台中市、雲林縣、嘉義縣為300至500毫米。北部地區降雨以基隆市、新北市150至250毫米較多，台北市100至200毫米次之；東半部宜蘭縣為150至300 毫米，花蓮縣、台東縣為100至200毫米。
溫度方面感受舒適，今天各地高溫約28到30度。
西南風強，苗栗以北、基隆北海岸、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8到9級強陣風。
根據環保署空氣品質預報資訊：今日受滯留鋒面及西南風影響，各地皆有雨，降雨有效洗除污染物，全臺空氣品質良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級。
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