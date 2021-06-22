美股今天反彈，道瓊指數出現3個多月來最強走勢。在經濟擺脫疫情而復甦的情況下，買盤大舉湧向能源等類股。

道瓊工業指數勁揚586.89點或1.76%，以33876.97點作收。

標準普爾指數溫和漲升58.34點或1.40%，收在4224.79點。

科技股那斯達克指數漲111.10點或0.79%，收14141.48點。1100622