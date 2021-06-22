美股反彈 道指飆漲近600點 3個多月來最強 06:092021/06/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股反彈 道指飆漲近600點 3個多月來最強(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股今天反彈，道瓊指數出現3個多月來最強走勢。在經濟擺脫疫情而復甦的情況下，買盤大舉湧向能源等類股。 道瓊工業指數勁揚586.89點或1.76%，以33876.97點作收。 標準普爾指數溫和漲升58.34點或1.40%，收在4224.79點。 科技股那斯達克指數漲111.10點或0.79%，收14141.48點。1100622 《美股掃瞄》美股全收高 道瓊日漲幅創3個半月最大 IPM、IGBT價揚 比亞迪半導體 調漲逾5％ #指數 #道瓊 #美股 #科技股 #那斯達克指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》追價力不強 個股表現(倫元投顧提供) 08:542021/06/22 財經 《電機股》大同高層滾動式調整 提高應變力 08:202021/06/22 財經 黃茂雄反擊 高價收購菱光 04:102021/06/22 財經焦點 近三個月單日最大跌幅 台幣重貶1.42角 逼近28元 04:102021/06/22 財經要聞 陸嚴查鐵礦砂 期貨價重挫 04:102021/06/22 全球財經 外資走人 半導體雙雄變雙〝熊〞 04:102021/06/22 財經要聞 楊冪下班路被捕獲 超兇車頭燈快撐爆上衣太辣 08:122021/06/22 娛樂 《基金》兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 准發ETN 08:032021/06/22 財經 美澳進補 行庫海外獲利爆發 04:102021/06/22 金融．稅務 Fed無預警喊提前升息 亞股皆墨 日經最慘 04:102021/06/22 財經要聞 4生肖6月底運勢一路飆漲 倒楣鬼變身幸運兒 06:302021/06/22 運勢 國際熱門新聞 給2800萬也不願打疫苗 2個美國正在浮現 - 國際 台列新冠低風險國家 24日起遊荷蘭免隔離 - 政治圈 白宮宣布第2批5500萬劑疫苗分配清單 台灣250萬劑已內含 - 國際 - 中央社 新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日 - 國際 - 中央社 不急著擴大疫苗接種 美東岸竟成防疫模範生 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。