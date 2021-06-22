日前宣布將與「女神」新垣結衣結婚的歌手星野源，6月23日睽違3年半，推出最新雙主打單曲〈不思議／創造〉，是他個人久違的實體單曲CD。

星野源新曲〈不思議／創造〉封面。（風雲唱片提供）

比照他自己過往慣例，收錄內容依舊誠意十足，台灣將同步以數位形式發行。此單曲輯中除了收錄主打的川口春奈、橫濱流星主演日劇《打扮的戀愛是有理由的》主題曲〈不思議〉，還有任天堂「超級瑪利歐兄弟35周年」廣告曲〈創造〉，另有去年年末在「第71屆NHK紅白歌唱大賽」中所演唱的〈一起跳舞吧 (除夕夜)〉的新錄製版本。

此外星野源為諧星雙人組「香蕉人」成員設樂統所寫的生日歌、在電台節目「香蕉人的BANANA MOON GOLD」中首度曝光的〈那就這樣〉，為這次的單曲另外重新編曲，加入新的樂器演奏與合聲的全新製作版本等，共4首歌曲。而他更大手筆包下東京羽田機場拍MV，一個人在機場內漫步，呈現少見的場景。

〈不思議／創造〉Trailer：https://youtu.be/CTnUpT2aEb0

〈不思議〉MV：https://youtu.be/ilnLczvLGAY

〈創造〉MV：https://youtu.be/74FIsXlS0EQ