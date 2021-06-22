台灣新冠肺炎單日確診案例數持續下滑，21日單日新增75例更是三級警戒以來首次降至雙位數，法人開始討論解除疫情警戒第三級可能性，原先的受害股如觀光、餐飲，乃至出門所需的紡織製鞋與運動族群，隨市場期望生活逐步恢復正常，可望搖身一變轉為受惠代表。

儘管中央流行疫情指揮中心尚未鬆口何時可以解除三級警戒，然確診人數滑落至二位數，讓民眾燃起生活逐步回歸正常的期待感，搭配歐美即將陸續解封，台股正興起正常生活受惠股風潮。

法人指出，台股進入三級警戒以來，各項娛樂活動關閉，餐飲店面無法內用，營運均受到不小影響，雖然餐廳內用不容易第一時間開放，但已見到曙光，餐飲相關受惠股包括：王品、美食-KY、晶華、瓦城，另外，經營國旅有成的雄獅，健身產業的柏文，以及同時搭上內需與外銷市場的紡織製鞋四雄儒鴻、聚陽、百和與豐泰等，都獲得矚目。

法人指出，美食-KY有80％以上營收來自於台灣以外地區，受本土疫情影響較為輕微，尤其疫情最嚴重的2020年第二季，台灣整體飲料店營收年減7％，優於餐飲業的年減12％，顯示飲料店受疫情衝擊較小。近期除台灣疫情似獲得控制外，美國、大陸疫情好轉，研究機構看好營運回溫動能，給予「買進」投資評等，推測合理股價估值是200元。

群益投顧則指出，疫情干擾使台灣餐飲業出現最大一波淘汰賽，財務穩健的大型餐飲業者將可穩健度過谷底，隨疫情逐漸好轉，疫情防疫管制有機會放寬，加上暑假為內需消費高峰，預期王品業績將持續回升，給予「買進」投資評等，並將股價預期調升至165元。

紡織製鞋族群指標股方面，外資對儒鴻、百和、豐泰、聚陽等前景都持高度看好觀點，包含瑞銀、摩根士丹利、凱基投顧、大和資本、匯豐、美銀與里昂證券等都喊買儒鴻，百和則甫獲得摩根大通證券升評「優於大盤」，隨台灣疫情趨緩，民眾出門意願提升，加以歐美將迎來最強解封返校季，族群性揚升題材方興未艾。