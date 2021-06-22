摩根士丹利證券降評台積電（2330）引動股價21日下挫3.32％，多頭派火速護航，摩根大通證券指出，每當台積電推出新尖端製程時，市場總會浮出對營運擔憂，但事後證明，台積電動能愈來愈強，3奈米製程也不會例外，看好台積電毛利率未來幾年保持在50％出頭水準，且邏輯半導體2022年仍會成長。

外資圈對台積電後市主流意見以樂觀為基調，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻降評看法一出，迅速引起各方法人討論，由國際資金21日賣超近2.8萬張也可發現，機構法人確實重新審視對台積電預期。不過，看好台積電的外資券商摩拳擦掌，摩根大通證券打頭陣，重申「優於大盤」投資評等、推測合理股價780元，與摩根士丹利觀點擦出火花。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）調查認為，從5奈米製程進階到3奈米製程，每單位電晶體成本仍下降22％；台積電3奈米製程每片晶圓價格約落在18000～20000美元，這與每次新製程（如當時的16、7與5奈米）剛開始的增加30～40％相符。更重要的是，對比5奈米製程發展到同階段時，台積電點出客戶對3奈米製程投片約是5奈米的兩倍。

短期毛利率方面，哈戈谷不諱言，因資本支出大增，在龐大的折舊壓力與新台幣匯率強勢下，台積電毛利率近期可能落在50％附近，第二季因5奈米製程產能利用率低，很可能就是毛利率壓力最大時期，下半年隨蘋果量產，毛利率即趨穩定。台積電過去在幾次新成長階段的早期，也曾因初期投資金額大增，出現過幾度毛利率下滑，哈戈谷認為，這不會造成長期毛利率壓力，尤其當客戶大量投入5與3奈米製程後，台積電毛利率將進步。

就評價面來看，台積電過去幾年憑藉技術優勢，獲得市場重新評價，摩根大通認為，隨台積電2奈米之後的發展藍圖清晰，技術領先地位不被動搖，加上台積電積極強化於半導體生態系地位，更像是一個平台提供者，有助維持評價居高不下。

大型研究機構則指出，因市場需求強，產能緊缺的狀況將持續至2022年，台積電在高階製程的技術與產能保持領先地位，此外4、3奈米等先進製程進度符合預期。以2021年每股純益估值計算，目前本益比約27倍，考量先進製程在提升運算力與降低功耗的必要性，台積電營運成長無虞，重申「買進」投資評等，目標價730元。