台灣目前重要民生用電來源之一的核三廠，位在屏東恆春，現在卻被爆出國營企業疑似欺負包商。包商工人阿炎（化名，53歲）表示，老闆好友阿男（化名，55歲）包下年度勞務工程，5月的費用5百多萬元遲遲等到10月都還沒入帳，逼得阿男祭出最後手段，發公文要求「停工、終止合約」，核三廠才趕緊付了1個月的款項，而今年拖款狀況依舊，讓包商感嘆「核三廠吃人夠夠」。

根據阿炎的說法，阿男第一次拿下核三廠的年度勞務合約是「廠房機組清潔維護」，內容包括「廠區廠房內外清潔、水電維修」、「宿舍區環境清潔整理、清洗制服」、「辦公室人力如派遣送公文、報表繕打輸入」及「垃圾收運分類」等，可進帳六千多萬元。該合約自2019年6月1日到2020年5月底，為期1年。

首件合約到期前，阿男又標下同樣的勞務工作，為期2年（2020年6月1日至2022年5月底）。據了解請款方式為，阿男公司每月列出完工報表後，會交由主管單位核三廠供應課審查，通過便可拿到款項，核三廠每月需支付5百多萬元，「扣掉員工薪水，阿男其實沒賺多少，賺的只是『管理費』。」

核三廠屢次對承攬勞務工作的包商欠款，拖延時間甚至近半年（紅框處），讓包商不得連發公文追討。（圖／讀者提供）

然而，核三廠自去年5月突然開始不核發款項，直至10月。「當時阿男因為剛拿到新的合約，不想打壞關係，數度詢問核三廠，但都沒有結果，只好到處向親友借錢，甚至將3間房子辦理二胎貸款，前後籌了2千萬多元支付員工薪水。他眼看公司就要被拖垮，去年10月26日才發函給核三廠，表示如果一直拖延撥款，他打算終止新契約，核三廠才陸續給錢。」阿炎透露。

豈料，核三廠付款依舊「賴皮」，包商祭出「停工」，才拿的到錢。今年2至5月，核三廠再度未核發款項，5月18日，阿男又發函後，21日總算收到款項，不過卻只有2月份的報酬；6月7日，阿男再度向核三廠表達「沒拿到錢可能得停工」，4天後，核三廠才支付3月份的款項，至今仍積欠4月、5月的款項。

面對包商投訴，核三廠廠長林榮宜表示，他今年初曾要求廠內發包單位，如「無正當理由延期付款」導致包商收不到錢，單位主管就要到核三廠「高層晨會」報告、說明，而供應課經理吳文哲雖向本刊否認有拖欠包商半年款項，但坦承確實有延遲2至3個月，並承諾將儘快發放。至於垃圾車規格的爭議，吳文哲也表示雙方將會進行再次協商，儘速加以解決。

更多 CTWANT 報導