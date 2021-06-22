核三廠被爆料出耍無賴拖欠包商上千萬！本刊接獲1包商員工阿炎投訴，指稱自己好友兼老闆阿男包下核三廠「勞務工程」，卻遭對方以「垃圾車不合格」刁難。包商表示，當年得標後以小貨車當垃圾車送檢，發包的主管單位都核可，豈料該標案完成半年後，政風室卻以垃圾車非合約上要求的「密閉、無壓縮式」，扣住百萬押金外，甚至每月勞務款項都被拖欠，讓包商相當頭痛。

據了解，去年10月阿男接獲核三廠供應課私下告知，有人檢舉「阿男清運垃圾的小貨車有問題」。果不其然，2個月後核三廠政風室就通知阿男，他的小貨車雖有用帆布覆蓋，但不符合約中「密閉、非壓縮式垃圾車」的規定，且車輛行照也非垃圾車（行照會標註「特種」）。據此，核三廠非但不退回阿男首件合約的3百萬元押金，還扣住30多萬元的垃圾清運費。

阿炎拿出該合約反駁表示，雖然合約載明「密閉、非壓縮式垃圾車」，但未要求一定得有「垃圾車行照」，而阿男得標後也依照《採購法》規定，在30天內繳驗相關證件，且全部通過審核，「阿男一直把貨車當成垃圾車，怎料首件合約結束近半年，才冒出這樣的爭議；核三廠又讓阿男標下為期兩年的同樣勞務，不是很奇怪嗎？」

本刊調查，核三廠原本規定包商必須使用市面常見的「密閉、壓縮式垃圾車」，但由於垃圾被擠壓後難以分類，2019年才改為「密閉、非壓縮式垃圾車」，也就是阿男標下的「第1案」。

包商標得核三廠的勞務工程後，原本以小貨車充當垃圾車送審通過，未料年度工作執行完成後卻遭政風單位指「垃圾車規格不符」。（圖／讀者提供）

不想為了「垃圾車」打壞雙方合作關係，阿男數度拜訪供應課，溝通垃圾車的規格，希望雙方有個共識，但供應課上簽後，卻往往被政風室打回票。最後，阿男讓步請核三廠自己挑垃圾車，由他的公司買單，「當時才發現台灣根本沒有『密閉、非壓縮式垃圾車』，只有國外才有，但整輛進口實在太貴，光是大陸製的1輛就要2百萬元，完全不符合成本。」

此外，阿男也曾就「垃圾車」請教環保局。「環保局說，車棚有加網子或加蓋，不會讓垃圾飛出來就符合（垃圾車）規定。更何況他（阿男）處理的核三廠垃圾也是一般垃圾，並沒有輻射物質，而且只負責在廠內收運、分類，完成後再由恆春鎮公所的垃圾車載到廠外傾倒。」阿炎表示。

面對包商投訴，核三廠廠長林榮宜表示，他今年初曾要求廠內發包單位，如「無正當理由延期付款」導致包商收不到錢，單位主管就要到核三廠「高層晨會」報告、說明，而供應課經理吳文哲雖向本刊否認有拖欠包商半年款項，但坦承確實有延遲2至3個月，並承諾將儘快發放。至於垃圾車規格的爭議，吳文哲也表示雙方將會進行再次協商，儘速加以解決。

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