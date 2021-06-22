核三廠勞務包商阿男（化名，55歲），專門承攬核一廠以及核二廠工程近30年，未料國營企業居然會耍無賴拖欠款項，害得他公司一度瀕臨倒閉。因為核一廠除役，前年開始阿南「南漂」到核三廠討生活，一連串狀況接踵而來被刁難，又遇上核三廠連續數月不撥款，還耳聞「政風室想抓小辮子」等，他心情鬱悶找友人阿炎傾訴，懷疑自己是不是搶了誰的標案、擋人財路。

「核三廠不撥款與阿男莫名遭到檢舉有關。」阿炎指出，去年10月阿男首度「行文討債」前後，接獲供應課私下告知，有人檢舉「阿男清運垃圾的小貨車有問題」。果然，政風室通知他用小貨車當垃圾車，不符合約中「密閉、非壓縮式垃圾車」的規定，且車輛行照也非垃圾車（行照會標註「特種」）。據此，核三廠非但不退回阿男首件合約的3百萬元押金，還扣住30多萬元的垃圾清運費。

垃圾車問題雙方你來我往，協調多時未果，同時，1名阿男的員工透露，政風室曾派人四處詢問員工「公司有沒有按時發薪水？補班的費用有沒有給？有無勞健保？」還會重複清查每天上班人數，似乎一直想要抓到阿男的小辮子。

所幸阿男一直很照顧員工，1位原住民員工曾安慰他「大哥（阿男），沒關係！不然我們幾個就去大門口抗議！」另1名員工則感激地說：「之前的老闆都很摳門，愛亂扣錢，真的希望他（阿男）的公司能夠繼續承包。」

阿炎說，由於阿男之前承包核一廠、核二廠的工程近30年來，都沒遇過類似情形，款項也從未被拖欠，因此對於整起事件真的很不解，「他（阿男）只能和好友大吐苦水，懷疑是否因為自己是北部包商『南漂』，擋了別人的財路？才會遭到如此針對性的修理。」

面對包商投訴，核三廠廠長林榮宜表示，他今年初曾要求廠內發包單位，如「無正當理由延期付款」導致包商收不到錢，單位主管就要到核三廠「高層晨會」報告、說明，而供應課經理吳文哲雖向本刊否認有拖欠包商半年款項，但坦承確實有延遲2至3個月，並承諾將儘快發放。至於垃圾車規格的爭議，吳文哲也表示雙方將會進行再次協商，儘速加以解決。

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