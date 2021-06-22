土耳其全境2019冠狀病毒疾病確診病例數顯著降低，總統艾爾段21日晚間宣布，自7月1 日起解除防疫宵禁。他並表示，過去一週土耳其疫苗接種速度居全球之冠。

土耳其目前實施週一到週六晚間10時至隔天清晨5時宵禁、週日全面封鎖的防疫措施。

土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）21日晚間在內閣會議後宣布7月1日解除宵禁。與此同時，當局對城際移動和巿區大眾運輸所作限制也將同步解除，實施居家遠距辦公的政府機構和公家機關則將恢復正常上班。

據衛生部21日晚間公布的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情通報顯示，過去24小時新增5294起病例、51例死亡，累計537萬5593例確診、4萬9236例病故。

艾爾段21日晚間也強調人人都接種疫苗對防疫工作十分「關鍵」 。據衛生部疫苗接種資訊平台，截至21日晚間，8300多萬人口有近2827萬人施打首劑疫苗、逾1450萬人完成兩劑疫苗接種，逾5成人口至少接種首劑疫苗。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，土耳其目前採用中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）生產的CoronaVac疫苗，以及輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的疫苗，並且跟俄羅斯簽約採購衛星-V（Sputnik V）疫苗。與此同時，土耳其本土疫苗可望今年稍晚問世。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）日前曾表示：「下週我們將為志願者注射土耳其研發的COVID-19疫苗，人體試驗是研發工作最後階段。」

克扎並指出，等科學研究證明後，就會開放施打第3劑，目前正就何種疫苗可以混打進行研究。

衛生部21日晚間指出，當天一共施打逾120萬劑疫苗，過去7天平均每百人有1.45人接種疫苗，居全球之冠。艾爾段21日晚間說：「目標讓我國每一個符合資格的18歲以上公民於數週內接種疫苗。」

土耳其之前因中國科興疫苗未依約出貨，導致接種工作嚴重延宕，採購的輝瑞疫苗到貨後，土耳其隨即加速接種工作。