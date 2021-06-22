籃網球星「大鬍子」哈登(James Harden)前日表示他帶著二級拉傷打完東區準決賽，然而美媒《The Athletic》報導哈登決定要參加東京奧運。哈登在東區準決賽首戰開場受傷，只養傷10天就回來參加第5戰、第6戰、第7戰，但他不打算在今年夏天休息，打算加入隊友杜蘭特(Kevin Durant)去爭奪獎牌。美國隊的集訓從7月6日開始，距今只剩兩周了。

今年美國隊陣容豪華，除了杜蘭特、哈登，還有拓荒者控衛利拉德(Damian Lillard)、勇士前鋒卓雷蒙格林(Draymond Green)、巫師後衛畢爾(Bradley Beal)、塞爾提克前鋒塔圖(Jayson Tatum)、熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)、太陽後衛戴文布克(Devin Booker)都打算參加。戴文布克目前還在打西區決賽，其餘球員都是已經在季後賽出局。

勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)原本也打算參加，但最後又決定放棄。2016年里約奧運，勇士隊友格林、克雷湯普生(Klay Thompson)都有去，只有柯瑞至今沒打過奧運，他參加過2010年、2014年世界盃，都拿下冠軍。

杜蘭特已經連續參加了2010年世錦賽、2012年倫敦奧運、2016年里約奧運，全數摘下金牌。哈登參加過2012年奧運、2014年世界盃。

比較難堪的是奧運首次出現的3對3籃球，美國隊居然沒有晉級，該賽事允許NBA球員參賽，但只能在傳統5對5和新項目3對3之間擇一參加，大家都還是選擇5對5。湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)還說他其實不懂打3對3，他從小都是用5對5的方式在訓練。