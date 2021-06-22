梅雨鋒面重返台灣，吳德榮表示，今起至周五「行星尺度」級的典型梅雨鋒通過台灣，許多中尺度對流系統被激發，帶來全台劇烈天氣及大量降雨，有致災的可能，雨勢又以今明兩天最大。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨「行星尺度」級的典型梅雨鋒從日本東方海面向西南西延伸、通過台灣、再向西經廣西至越南北部，長達6千公里以上，其上有許多中尺度對流系統被激發。今凌晨2時20分台南的強回波、密集閃電及官田時雨量102毫米的瞬間強降雨，皆為中尺度對流系統所伴隨的劇烈天氣。

今晨紅外線雲圖顯示，「典型梅雨鋒」從日本東方海面向西南西延伸、通過台灣、再向西至越南北部，其上有許多中尺度對流系統(MCS)被激發。（翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

今晨梅雨滯留鋒報到。（翻攝自 氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至周五(25日)「典型梅雨滯留鋒」重返台灣附近徘徊，各地有局部陣雨或雷雨。大氣很不穩定，期間有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣及大量降雨的機率；雖然對各水庫繼續挹注更多的儲水，但也有致災的可能性，要注意防範。今日各地雲多有雨，氣溫略降、稍轉涼，北部氣溫24至30度，中部23至31度，南部23至32度，東部24至34度。

圖為今日定量降水預報，全台有雨。（翻攝自 氣象局）

吳德榮表示，周六至下周二(26至29日)「梅雨滯留鋒」北移，但太平洋高壓並未增強西伸、強度仍偏弱，台灣處在西南季風環境，暖濕空氣、源源不絕，將持續多雨的型態。迎風面不定時降雨、有較大雨勢，應注意劇烈天氣及過多的降雨；背風面的北部、東半部則氣溫偏高，午後亦有降雨機率。

吳德榮表示，下周三、四(30、1日)為模式末期的模擬，因學理限制而產生的不確定性會比較大，歐洲模式模擬太平洋高壓緩慢增強、西南季風減弱、迎風面降雨有減緩的趨勢，但美國模式(GFS)則模擬太平洋高壓仍然偏弱，繼續有劇烈降雨；故應持續觀察最新資料的調整。