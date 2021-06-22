皇翔(2545)斥資8.5億元標下微風南京對面地上權案，高於底價約3.25億元，溢價率62%，換算每坪權利金單價約367萬元，創下台北市松山區權利金單價歷史新高。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，本案標脫代表建設公司應持續看好市場對台北市核心商圈內的新辦公室需求，加上疫情對觀光產業衝擊大，該案規劃商辦可能性較高，租金預計可站穩2000元並挑戰3000元大關。而在目前疫情緊繃氛圍下，本案順利標脫也顯示精華區土地產品應仍可有一定的交易表現。

此地上權案位在正南京東路上，鄰近復興南京捷運站，周遭有微風南京商場、台北小巨蛋，更是辦公室林立的黃金地段。基地總面積232坪，建蔽率65%、容積率400%，換算每坪權利金單價367.4萬元，超過中壽在2013年標下台北學苑舊址地上權的349.8萬元、以及富邦人壽2014年標下長春段土地地上權的239.8萬元，權利金單價在台北市地上權案排名第七，更創下松山區歷史新高紀錄，在目前嚴峻疫情氛圍下，仍令人振奮。皇翔建設近年積極取得土地開發，其中台汽北站一案也改開發頂級商辦，此次得標則是自2012年標下的士林官邸旁地上權案的第二個地上權案。

柯宏安分析，本案位於台北核心的復興南京與敦北辦公商圈，今年Q1商圈空置率低於5%，是企業搶進熱區，而近年區域內幾筆地上權，包含中國人壽取得台北學苑原址、富邦人壽取得長春段土地、全球人壽取得國泰營區，也都擬興建全新辦公大樓，此外，去年富邦取得本案對面的王朝酒店，都可看出此區位的熱度。因此也看到附近屋齡超過30年的指標商辦租金有出現2000元行情，加上本案旁邊的台北金融中心大樓已有2500~2900元水準，而中壽敦北總部所揭露租金也突破3000元，甚至站上3500元以上，因此本案若開發成辦公，即使基地規模不大，不易打造大坪數產品，但以目前市場需求，得標業者應該會挑戰3000元租金大關。