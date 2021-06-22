運動女神房思瑜熱愛健身、登山等運動，讓她在演藝圈以好身材著稱，不過昨（21日）騎YouBike外出時，竟被一台汽車撞倒在地，還好並沒有什麼大礙，不過事後卻被友人揶揄：「現在路上車都那麽少了，還會被撞？」

房思瑜透露昨（21日）騎YouBike出門領東西，到路口看見有台汽車在眼前，當下立刻減速以策安全，沒想到對方駕駛竟加速朝她衝過來，接著便被撞倒在地，不僅被腳踏車壓到腳，東西也都飛出去撒了一地，但還好自己一直有注意那台車，加上對向車道沒有太多車流，才沒有受到更大傷害，雖然沒有明顯外傷，只有瘀青和肌肉酸痛，但她坦言：「被撞到的地方是滿痛的」。

房思瑜事後回想起來仍心有餘悸，她表示當下如果對方晚點停車，自己可能就在輪下了，接著更分享友人過往經歷，也是對方駕駛沒有注意的清況下，在等紅綠燈時被後面的車撞上，因此呼籲所有人：「不管是騎車或是開車，真的要多注意周遭環境不要分心，搭車下車時，也要多注意來車，不要急，也不要求快，安全第一」。

對此，網友也紛紛回應：「我就曾經被後車直接撞到，當天下著大雨，前方道路積水，那瞬間我真的覺得時間都暫停」、「出門除了自己小心多注意，不然有些人開車騎車晃神，或沒注意真的很危險」、「真的要小心、加上開車滑手機的人一堆、不然好好的都會被撞喔」。

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