《基金》兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數 准發ETN 08:032021/06/22 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准兆豐證券申報發行「兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數指數投資證券」，追蹤連結標的指數為「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」，共發行8千萬單位，每單位發行價格5元，發行總額4億元。 證期局指出，「兆豐特選上櫃ESG電子菁英報酬指數指數投資證券」發行後將於櫃買中心掛牌，投資人於買賣該指數投資證券（ETN）前應詳閱公開說明書，以充分瞭解該指數投資證券特性、投資人應負擔成本費用及相關投資風險等各項資訊。 調查官涉洩密炒股圖利 獲復職派馬祖 《櫃買市場》電子投票過門檻 上櫃、興櫃公司股東會前可公告除息 #兆豐證 #指數投資證券 #ETN #指數 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗電子廠群聚感染獲得控制 14:462021/06/21 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 11:102021/06/21 財經 《其他電子》貨櫃塞港開始紓解 進泰Q3營運看升 17:412021/06/21 財經 護國艦隊太威 20檔航運股飆漲停 這幾檔進百元俱樂部 22:362021/06/21 財經 6／21起 五檔盤中即時指數正式對外發布 14:582021/06/21 財經 《電子零件》車市火 胡連Q3淡季勝預期 16:332021/06/21 財經 瞄準小資族 指數公司發布「特選小資高價30指數」 14:582021/06/21 財經 《電子零件》伺服器將推升營收 外資看好嘉澤 14:002021/06/21 財經 雲端HR夯 鼎恒數位營運穩步向上 04:102021/06/21 產業．科技 《電子零件》銅箔需求甩苦銅價 榮科今年業績看俏 10:362021/06/21 財經 疫情下旅行被迫喊卡 花蓮府推旅遊電子書飽美景眼福 10:522021/06/21 寶島 財經熱門新聞 從半導體到運動褲都缺貨 全球供應鏈吃緊 恐延至明年 - 全球財經 - 工商時報 Fed無預警喊提前升息 亞股皆墨 日經最慘 - 財經要聞 - 工商時報 1,550元→800元 聯發科目標價遭腰斬 - 財經要聞 - 工商時報 新聞透視》拆掉兩岸連結橋梁 北京傷人傷己 - 產業財經 - 旺報 國旅卡旅遊限制 政院不鬆綁 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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