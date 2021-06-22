埔里鎮南村里一家餐廳附近路旁，21日停放一輛休旅車，民眾看到冒出白煙，以為是火燒車；警方到場發現，分別來自台中市的林姓男大生、彰化縣黃姓女大生，陳屍在前座，車上有燃燒痕跡，至於兩人關係及死因，警方正在調查釐清中。但女大生父親前晚9時許還接到女兒來電，表示目前正專心準備考試，言談中並無異樣，希望警方能詳細調查死因。

警方調查，林姓男大生家住台中，昨(21日)天凌晨5點他所開的休旅車就出現在埔里，目前還在調查女大生何時離開租屋處。

餐廳業者表示，昨天早上4點多出門運動，途經時沒有看到那輛休旅車，後來看到休旅車停在路旁，但是因為疫情關係，防疫3級警戒，餐廳沒有營業，休旅車不致影響出入，接著又下大雨，所以沒有去查看；直到下午1點多，有民眾看到車子冒出白煙，以為是火燒車，於是通報警消處理。

埔里警分局接獲報案，立即會同埔里消防分隊救護車前往現場，發現車內駕駛座、前乘客座躺臥1男1女，都已經沒有生命徵象。

員警在現場封鎖、管制，並由偵查隊鑑識小隊進行蒐證，在車內後座位置發現燃燒痕跡及遺留物，車輛並沒有遭受破壞，車內也沒有打鬥等可疑跡象，兩人身上衣物完整並無外力撕破痕跡，但是，黃姓女子的頭部、手部有擦挫傷，頸部有瘀青痕跡。

警方根據車籍資料及證件清查，兩人分別是來自台中市的林姓男子，及來自彰化縣的黃姓女子，年齡都是20歲，分別就讀中部的私立及國立大學；兩人都不是新冠肺炎檢疫、居家隔離對象。

警方通知兩人家屬到場指認、製作筆錄，但家屬也不知道兩人是否為男女朋友；警方持續調查兩人關係及確切死亡原因，將於22日報請南投地檢署檢察官相驗，釐清死因及案情。

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