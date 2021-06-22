34歲大陸流量女神楊冪不僅人美身材火辣，出演的電視劇都是票房保證，近日她忙著和許凱拍攝電視劇《愛的二八定律》，下班時穿上白背心搭牛仔短裙，雖然沒有過於裸露，但依舊性感指數破表，超兇身材讓人驚呼不已。

楊冪近日被捕獲下戲時裝扮，穿上白背心搭牛仔短裙，外罩藍色襯衫，看上去青春洋溢，少女味十足，完美襯托出她的雪白肌膚，更讓人驚豔的是，因為背心貼身，讓她的豐滿上圍更為明顯，呈現快要撐爆的視覺效果，就算不露也相當性感。

楊冪不露也性感。(圖／翻攝自新浪娛樂)

楊冪身材火辣。(圖／翻攝自新浪娛樂)

而向來有「腿精」稱號的楊冪，一雙筆直纖細長腿全都露，她邊走邊撩秀髮，透出白皙春光，舉手投足風情萬種。其實，楊冪五官精緻、身材火辣，不僅是男生心目中的女神，也是女生嚮往的對象。

之前日本網站Ranking.net做了「中港台最美女星」調查，在日本人眼中Angelababy奪下第一美，而楊冪則是第二名，並大讚她擁有「中華美人」黑髮加上白皙皮膚的特徵。

人氣超夯的楊冪，私下一舉一動都能成為話題，她也是廣告、代言爭相邀請的寵兒，但她沒有因為紅了就不努力，敬業的她曾被女星沈夢辰爆料，在錄製真人秀《真正的男子漢2》時，正好是夏季最熱的時候，她們要拍攝拿槍射擊的環節，身上背著很多東西，又重又熱又累情況下就中暑了。

但她不但沒休息，反而是吐完繼續拍攝，讓沈夢辰都直呼她太敬業，認為對方已經這麼火紅，卻還是這麼賣力，也讓她覺得自己更要努力了。