台灣昨增75例本土，創三級警戒以來新低，不少人期待還要多久才可以恢復以前的生活。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，為了達成群體免疫，疫苗接種覆蓋率有科學上的定義，但根據其他國家的經驗，只要打到30％至40％就有一定的成效，因此他保守估計，只要高風險族群3到4成的人先打完第一劑，距離解封的初期目標就不遠了。

前台大感染科醫師林氏璧21日在網路節目《彭博士觀風向》上表示，過去一年全世界都面臨到「防疫」與「經濟」之間的拉扯，台灣目前三級警戒規劃至6/28，屆時是否會解封，他認為這取決於「是否將清零當作目標」。

林氏璧指出，如果要以「清零」為目標，根據過去世界的經驗，病毒進入社區後就很難清零，不過也是有防疫中的好學生「紐西蘭」和「澳洲」可以參考，前者採用嚴格的封城標準，封鎖1個月就成功清零，但就台灣目前的警戒方式來看，強度會與當初的澳洲較相近，而澳洲花了3個多月才成功清零。其他許多國家即便採嚴格的策略，最後都難以將病毒趕出社區。

林氏璧說，台灣這兩天又出現北農、士林照護中心的群聚事件，如果堅持一定要清零才可以解除封鎖，「那就有得等了，也不一定辦得到。」即便想說長痛不如短痛，一次將疫情警戒提升至第四級，因為現在確診數較少，能透過精準疫調抓出接觸者，加強控制1個月、半個月或許可把案例清零，但這要下很大的決心，因為努力做也不一定能夠做好。

至於想要回到5月以前的生活需要多久？林氏璧解釋，群體免疫要打到多少疫苗有科學上的定義，也就是從疾病的R0值來看，一個人完全不受干擾可以傳給多少人，此外，打的是哪一種疫苗？保護力有多高？也都會影響，而打到多少才不會大量傳播，答案約是60％至70％，而美國專家最近則估要達到70％以上。

林氏璧透露，世界上許多國家都在打疫苗，發現大概打到30％至40％的人就有一定的成效，像是高風險族群、第一線的醫護人員等，先幫這些人打了一劑，就可以看到疫情趨緩的現像，當然也不能只看發生的案例數，重症與死亡的數字也要參考。「保守的話，初步30％至40％的人都打到第一劑疫苗，距離解封的初期目標就不遠了。」

林氏璧提到，台灣近日收到的485萬劑疫苗，如果大家都先打第一劑，這個覆蓋率就到20%，其實就很不錯，日本打了很久也不到20％。另他也提醒，疫苗的保護力是50％至90％不等，接種過後只是提升保護力，讓人不容易染疫，並大幅減少重症出現的比例。