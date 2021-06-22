國民黨台北市議員羅智強批評民進黨讓台灣成為乞丐疫苗，引起綠營人士群起攻之，對此，民眾黨發言人楊寶楨表示，「疫苗乞丐」、「安家費」這些說法算失言嗎？只不過是直接說中民進黨心中的痛。

針對台灣疫苗現況，楊寶楨昨（21日）在臉書發文表示，若加上國產疫苗，台灣共採購了約3000萬劑，如今只到貨111.66萬劑，到貨率不到4%；光是日本贈送的124萬劑就超過台灣自購目前到貨的，更別說美國送的250萬劑的數量，她要請「蔡政府捫心自問，從去年喊到今年，我們這到貨率未免太低」？

楊寶楨指出，每次都十幾萬、幾十萬劑疫苗分批到貨，到底要等到什麼時候，台灣的疫苗覆蓋率才能達到六成，具有一定的群體免疫反應？外購合約實際簽訂的數量，和蔡政府的說法，是否真的完全吻合，還是只是大內宣，呼攏民眾而已？楊寶楨強調，台灣明明不是沒錢買疫苗，難道都只能靠國際盟友捐贈，還是「施捨」。

印度變種病毒株來勢洶洶，楊寶楨直言，政府卻像個慢郎中，只能坐等人家贈送疫苗？菲律賓19日也已順利跟輝瑞簽約購買4000萬劑疫苗，蔡政府卻說國際缺貨，她質疑，到底是真缺貨，還是蔡政府根本從頭到尾就不夠積極買疫苗？

對於美國和日本捐贈的疫苗，楊寶楨表示，台灣當然由衷感謝，但執政黨洋洋得意把這個當作政績，還急著搶功勞，就真的很可笑了，只是在掩蓋執政無能的事實罷了。政府編列了340億元的疫苗採購預算，就問一句話，「我們人民納稅錢買的疫苗到底去哪了」？