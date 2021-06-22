亞系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告，點出大陸智慧手機終端需求疲軟，恐衝擊5G SoC出貨，加上對手高通找上台積電(2330)合作，也會對聯發科搶攻市佔率造成影響，一口氣將聯發科目標價由1550元調降到800元、評等由買進調降到持有。

亞系外資表示，先前在4月將聯發科目標價調升到1550元，主要是因為其在5G SoC(系統單晶片)的動能，然而，現在因為大陸智慧手機終端需求疲軟，出貨量可能低於預期，加上持續性的產能短缺，因此，加設削減聯發科2021年5G SoC出貨減少27%、至1.6億套，低於市場預期1.8億套，在5G SoC減弱下，這可能會限制聯發科進一步向上的動能，另外，聯發科的非智慧手機的產品市場(佔總銷售額的50%)，包括電視SoC等，也面臨著增長減緩，因為現在看到越來越多液晶電視需求疲軟的跡象，已經開始影響到供應鏈，這可能會進一步降低營收增長，故聯發科將目標價由1550元調降到800元、評等由買進調降到持有。

亞系外資表示，先前看好因為三星代工問題，讓聯發科相對競爭對手高通具有戰略優勢，然而，由於高通現在使用台積電作為其中高端的合作夥伴產品，等於與聯發科的直接競爭，此恐會影響到聯發科在市佔率的限制，預計將影響聯發科5%~10%的5G SoC市占率，恐導致2022年潛在的收益下降5%~11%，故將聯發科2021年、2022年的盈利預估分別下調8%、11%，每股獲利落在47.55元、51.58元，主要反映疲軟大陸智慧手機出貨量和5G SoC的產品比重降低。