大同(2371)昨晚宣布總經理職務調整，新任經理由5月才新出任大同法人董事大同高中的代表何春盛接任，何春盛同時也是研華董事。研華昨天表示，未來何春盛在研華的董事席位不變，但基於新公司職位考量，將改為一般董事，不再是執行董事，並表示大同與研華產業互補，希望促成未來雙方合作機會。

大同過去1年高層人事持續調整磨合，先是去年10月臨時股東會由市場派王光祥等人搶下經營權，公司派林郭文艷失勢，由市場派大股東王光祥推舉前中鋼董事長林文淵出任新董座，並找來曾在大同大學任教的湯政仁出任總經理。但林文淵的董事長位子只有短短50天，去年12月底遭大股東王光祥解除法人代表身分，董事長一職亦遭撤換，大同董事長與總經理在同一天換人，由前中美晶(5483)董事長盧明光接任，總經理則找來前鴻海(2317)集團高層鍾依文接任。

針對這次總經理職務的調整，業界並不意外，大同目前董事長盧明光和新任總經理何春盛都是大同工學院（現大同大學）的校友，何春盛在大同工學院畢業後，即進入大同公司電視設計課服務，與大同淵源甚深，他擅長企業管理與策略規劃，為研華科技的共同創辦人，領導研華成為全球第一大工業電腦公司，現為研華執行董事，並曾於美商台灣惠普資訊科技任業務高級主管，此次被盧明光延攬進入新大同的經營團隊。

大同董事長盧明光表示，每年6，7月大同集團旗下子公司都要改選，將委任前任總經理/董事的鍾依文，至大同重要子公司擔任董事長，借重在IT產業的豐富經驗與領導，因應產業的快速變化。