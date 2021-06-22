小編今天（22日）精選5件不可不知的國內外財經大事。在大陸監管部門出手後，鐵礦砂期貨主力品種21日應聲大跌近9％、逼近跌停，不僅鐵礦砂，黑色系期貨21日全數重挫，焦炭9月期貨跌幅逾5％，焦煤、螺紋鋼、熱軋卷板主力期貨均跌逾4％。影響所及，國內鋼鐵族群賣壓湧現，短期內不太妙。

【1】陸嚴查鐵礦砂 期貨價重挫

繼日前頒布商品價格指數新規後，大陸發改委與市場監管總局21日聯手赴交易中心調查鐵礦砂價格變化。在監管部門出手後，鐵礦砂期貨主力品種21日應聲大跌近9％。

【2】從半導體到運動褲都缺貨 全球供應鏈吃緊 恐延至明年

上游原料供應受阻令許多企業面臨挑戰，從半導體到運動褲，幾乎所有商品都陷入缺貨困境。經濟學家與專家認為，供應鏈吃緊、勞工短缺、振興措施導致需求急增的情況至少持續到年底，甚至可能延長到明年。

【3】1550元→800元 聯發科目標價遭腰斬

匯豐證券指出，聯發科同步面臨需求與競爭兩層面疑慮，恐使下半年營運成績缺乏上檔驚喜，把投資評等由「買進」降為「中立」，推測合理股價更是從1550元幾乎腰斬到800元，外資看半導體權值股後市又見分歧。

【4】12檔航運不怕震 近114萬股東上船避風

受美股拖累影響，電子權值股表現軟腳，指數面臨萬七保衛戰，資金重返航運族群，成為盤面最強避風港。據統計，包括長榮、陽明等12檔散裝、貨櫃股，自5月中旬股東人數突破百萬之後仍持續攀升，目前已有113.9萬投資人「上船」，股東人數再創新高巔峰。

【5】外資走人 半導體雙雄變雙「熊」

半導體股熊出沒，三大法人21日鎖定半導體股大賣，尤其雙「熊」台積電以及聯發科大提款約202億元，各以583元大跌3.32％及918元大跌4.87％作收，拖累半導體指數跌3.29％收在400.53點，400點關卡岌岌可危，而光是這二檔就拖累指數達187點，等於是指數大跌255點就「貢獻」了73％。