才爆群聚確診45人 北市第一果菜市場凌晨恢復交易 09:052021/06/22 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝） 零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝） 零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝） 北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝） 北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝） 台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染確診45人，北市府除安排快篩外，市長柯文哲表示要讓北農員工、承包商、送貨員等約4000人全面施打疫苗，用打疫苗來圍堵疫情，第一果菜市場22日凌晨恢復交易，在門口處做好量體溫和人流控管，以防疫情持續擴散。 土城、三峽、深坑疫情 恐向外發展 《櫃買市場》台驊投控四今起預收款券 #新冠肺炎 #台灣 #恢復交易 #疫情 #控管 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 芒果內銷冷 玉井農會籲政府助拳 04:102021/06/22 地方新聞 《國際金融》拉加德打氣 歐股收高0.7％ 09:452021/06/22 財經 《金融》Q3聚焦「三轉」 鎖定美、中、台科技及消費產業標的 09:452021/06/22 財經 再確診5人 桃園六輕傳播鏈達11例 04:102021/06/22 生活新聞 士林長照機構嗆北市府慢半拍 04:102021/06/22 生活新聞 《盤中解析》台積電急殺 台股上沖下洗 10:362021/06/22 財經 悲憤！母住士林長照機構確診 兒曝奔波6天求援過程 10:362021/06/22 生活 出事罵柯P 陳吉仲躲得無影無蹤 04:102021/06/22 焦點要聞 《營建股》皇翔標下微風南京對面地上權 權利金創松山區新高 07:462021/06/22 財經 北農員工控訴音檔曝光 許淑華痛批：拿人命換營運 08:332021/06/22 政治 《電腦設備》營運動能轉強 欣技放量勁揚 10:362021/06/22 財經 生活熱門新聞 建中詩人教師吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 彰化公布最新確診足跡 圓明聖道院還有全聯被逛了好幾次 - 生活 不懂老人家等莫德納理由 醫：有接收到正確消息嗎？ - 生活 【不斷更新】雷雨彈區域擴大 北基11縣市豪大雨 4水庫放水中 - 生活 Delta病毒來勢洶洶 醫提「疫苗混打」：蔡總統不該再等國產 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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