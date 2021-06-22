北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）

零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝）

零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝）

北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）

北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染確診45人，北市府除安排快篩外，市長柯文哲表示要讓北農員工、承包商、送貨員等約4000人全面施打疫苗，用打疫苗來圍堵疫情，第一果菜市場22日凌晨恢復交易，在門口處做好量體溫和人流控管，以防疫情持續擴散。