北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）
北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）
零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝）
零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝）
零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝）
零售攤位因疫情關係人潮不若以往。（趙雙傑攝）
北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）
北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）
北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）
北市第一果菜市場恢復交易。（趙雙傑攝）

台北農產運銷公司爆發新冠肺炎群聚感染確診45人，北市府除安排快篩外，市長柯文哲表示要讓北農員工、承包商、送貨員等約4000人全面施打疫苗，用打疫苗來圍堵疫情，第一果菜市場22日凌晨恢復交易，在門口處做好量體溫和人流控管，以防疫情持續擴散。

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