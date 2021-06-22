桃園1名男子去年透過臉書用4千元購得50張千元假鈔，並到1間麵包店花了150元後，準備用千元假鈔換得現金零錢，不料麵包店老闆一眼就看出鈔票有異，檢方發現男子早在2014年就曾因用假鈔入獄，如今再犯，法院認為素行不良、不思進取，依行使偽造通用紙幣罪判處3年1月徒刑，可上訴。

判決書指出，男子在去年3月透過臉書與1名不明男子，用4千元購得50張千元假鈔，企圖以找零的方式換真鈔，他在同年的7月3日晚間，到中壢區1間麵包店買了吐司、牛奶等花了150元，並用1張1千元假鈔付錢，不料該麵包店在找完錢後即發現紙鈔有問題，隨即報警逮人。

檢警獲報隨即展開調查，發現男子在2014年就曾犯下使用假鈔遭判刑。依據「刑法」196條第1項「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者」，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科15萬元以下罰金」，若是收受後才知是假鈔仍使用，依196條第2項可處1萬5千元以下罰金。

法官認為，男子素行不良，正值青年、不思尋正途賺取平日花費，再次以使用假鈔購物方式換現金，影響金融及交易秩序、侵害國家幣制發行權，念在他犯後坦承、態度尚可，依行使偽造通用紙幣罪判處3年1月徒刑，可上訴。