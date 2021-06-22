費城七六人令人心痛的兵敗，重挫了當家控衛班西蒙斯(Ben Simmons)的明星光環，「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)說：「如果他是我隊友，我一定扁他一頓。」史上最有名的大個子控衛魔術強生(Magic Johnson)甚至直言：西蒙斯在七六人的時代已經結束了。

魔術強生在ESPN節目上說：「他必須做出改變，因為他將無法從這場失敗中站起來，他的隊友也不行。當對手開始使用『駭客戰術』，其實現在是『駭西戰術』的時候，這已經毀掉他了。」「他必須去別的球隊，一切都結束了。」

身為大個子控衛，西蒙斯的失誤不算多，生涯場均3.4次其實比控球前鋒詹姆斯(LeBron James)的3.5次差不多，就算他轉為控球前鋒也沒有問題。但是罰球就另當別論，魔術強生當年以206公分身高打控球後衛，生涯平均84.8%罰球命中率，後來還有一季達到91.1%。西蒙斯對老鷹系列賽的罰球命中率為33%。

隊友恩比德(Joel Embiid)沒有怪罪西蒙斯，而是自己寫了道歉文給球迷，宣示明年再來。丹尼格林(Danny Green)則幫西蒙斯說好話：「我想西蒙斯因為說話語氣的關係，讓人以為他不在乎，這是誤會。相信我，他很在乎，而且這傷他很深。」

西蒙斯曾說他不想再談投籃的事，表示他被問到厭煩了，外界因此批評他不思進取，打了5年NBA（第一年受傷缺陣）卻沒有增進投籃能力。魔術強生指出關鍵在於第5戰，如果那場七六人沒有被老鷹大逆轉（有人認為是總教練調度失當），今天這一切也不會發生。