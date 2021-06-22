新冠肺炎疫情肆虐全球，其中以Delta（印度變異株）為主流病毒。台大公共衛生學院教授詹長權表示，Delta是台灣下一波防疫的新敵人，若只接種一劑疫苗的保護率僅33%，呼籲要開始部署新的防疫措施。

詹長權日前於個人臉書指出，Delta是台灣下一波防疫的新敵人，因此要開始部署新版的防疫措施，才能對付這強大的敵人，認為在這之前必須要先了解敵人的特性，他以全球疫苗免疫聯盟（GAVI）說明Delta的5件事。

第一，Delta正在世界各地迅速傳播。去（2020）年底首次在印度被發現，被認為是印度第二波疫情確診數極高的原因。據世界衛生組織（WHO）的數據顯示，Delta已蔓延至全球74個國家，世衛組織歐洲司司長曾警告，Delta正準備在世界各地生根，因許多國家準備放寬邊境，截至6月14日，Delta變異株已占美國病例數10%。

第二，它似乎更具傳播性。Delta已在英國流行一個月，自2月份發現第一例病例以來，已迅速超過Alpha（英國變異株），Alpha傳染性比最初的新冠病毒高43%至90%。據英國政府估計，Delta目前佔英國病例達91%以上，比Alpha傳播率高40%，但有其他科學家估計，Delta的傳播率恐比Alpha高30%至100%，一項尚未經過同行評審的研究發現，Delta中的一個單獨突變可能會增強，一旦鎖定就與人類細胞融合，若因此更容易附著、融合，可能感染我們更多細胞，更容易壓倒我們的免疫防禦。

第三，它產生了不同的症狀。在英國通過手機應用程序追蹤確診者的日常症狀，發現新冠肺炎的症狀可能因變種變異株不同，產生不同的症狀，首要症狀為頭痛，其次為喉嚨痛、流鼻涕和發燒，咳嗽為罕見症狀，嗅味覺喪失甚至已不在前10名的症狀中，因此可能染疫的年輕人，誤認為是重感冒，進一步加劇Delta的傳播。

第四，染上Delta人更有可能生病住院。據蘇格蘭研究發現，Delta住院風險大約是Alpha的兩倍，若有其他慢性疾病，住院風險更高。

第五，打完一劑疫苗保護效果較差。研究發現，接種過新冠疫苗的人，感染Delta需住院的可能性更小，但第一劑接種需28天才能看到保護作用。以輝瑞／BNT為例，接種兩劑後，對抗Delta的保護力可達79%、Alpha則是92%。

英國公共衛生部 （PHE） 發布的新數據顯示，施打兩劑AZ疫苗，對因感染Delta 變異株而導致的需要住院治療有 92% 的保護效率，並且在接種疫苗的人之中沒有人死亡。數據還顯示，疫苗可以避免感染者產生新冠肺炎症狀，保護效率針對Alpha變異株為74%，針對 Delta 變異株為64%。另外，單劑疫苗對Delta變體的效果較差，在第一次接種後三週，疫苗對由 Delta變異株引起的症狀性疾病只提供了33%的保護率，對Alpha 變異株的保護率則約為 50%。

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