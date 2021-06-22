週一(21日)油價攀升，能源股勢不可擋，華爾街擺脫Fed的鷹派陰霾，四大指數齊揚，道瓊漲近600點，迎來3個多月來最強勁的一天，美股四大指數漲幅介於+0.61~+1.76%。蘋果+1.41%、聯電ADR+1.20%、日月光ADR+0.36%。

受上週Fed放鷹的衝擊，周一亞股普遍拉回，台股也在護國雙神山領跌電子股之下，雖有航運、觀光、造紙、貿易百貨等類股等族群走強，終場仍以下跌255.56點的17062.98點作收，成交金額為5166.21億元。三大法人合計賣超390.01億元：外資賣超335.83億元、投信賣超5.81億元、自營商賣超48.37億元。

台股價跌量縮，短線整理格局不變。周一盤中一度跌破20日線，若跌破20日線，將回測季線支撐；日KD出現死亡交叉，未出現黃金交叉前，持續整理。

由於Fed放鷹的衝擊，美股短期恐進入整理，但Fed最快也是明年底升息，且之前股市已經多次提前反應升息的疑慮，加上美國10年期公債殖利率回落，預期在短中期整理告一段落後，將重啟漲勢，加上第三季將進入旺季，留意近期整理態勢，逢低擇優布局，而短線強勢族群未爆量收長黑跌破支撐前也可順勢操作。