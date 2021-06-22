金曲歌王「老蕭」蕭敬騰本月初在上海接種國藥疫苗，經紀人證實他們一行人3月初就飛抵大陸預約打疫苗，參加完位於珠海的錄影後就轉赴上海打疫苗，目前完成第一劑接種，21天後將施打第二劑。消息傳開後引來部分網友負面批評，今(22日)週刊報導，蕭敬騰雖在大陸，從本土疫情爆發初期就關心台灣的消息，第一時間就捐贈物資，只是他為人低調，還逼經紀人不准發稿。

本月初蕭敬騰在大陸醫院打疫苗照片瘋傳，隨後經紀人Summer回應，因持有台胞證在大陸可以免費施打疫苗，又因有當地工作行程，3月飛往大陸時就已經提前預約，目前打完狀況良好，「施打疫苗，是世界趨勢，保護自己，保護身邊的人，不造成社會負擔，早想接種，但工作時間一直沒對上」，也透露蕭敬騰在大陸工作，相當擔心親友，希望大家平安健康，疫情快點退散。

蕭敬騰從出道之初就常參與公益活動。（圖／中時資料照片）

據《鏡週刊》報導，蕭敬騰從出道以來總默默行善，雖這回被酸民批評到大陸打疫苗，仍未改變他善心初衷，其實早在台灣疫情爆發之初，蕭敬騰就私下安排捐贈醫療物資，真性情、不愛張揚的他還會「恐嚇」經紀人：「妳發稿試試看」。友人則透露，蕭敬騰近來天天關心台灣疫情狀況，私下常詢問哪些地方需要幫忙。

對此，經紀人Summer低調說，蕭敬騰長年來就習慣在能力範圍內常態性的回饋社會，只因覺得都是「應該做的」，其他就不多做回應。而先前Summer也表示，蕭敬騰近來跟台灣的家人連繫，都會提醒大家要照顧好自己，跨海準備好乾糧、口罩等備用品送回家，希望家人對外減少接觸，平安撐過這波疫情。

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