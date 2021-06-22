鋒面通過，雙北終於下大雨了，氣象局統計，北市大安區近一小時的時雨量達36毫米，雷達回波上出現一大胞對流雲系，氣象達人彭啟明指出，雙北頭頂那一胞對流雲系，剛好就是鋒面下的局部不穩定對流，會有一、兩個小時的間歇強降雨，能避就避。

彭啟明今天一早在臉書發文，有許多台北、新北的朋友都在問，頭頂那一胞對流雲系會下多久？他解釋，這是剛好南北風交會、鋒面下的局部不穩定對流，雨大約會下一兩個小時，中間會有空檔，但後面仍是不穩定且有雨勢，比起南部一早到目前的大雨，北部幸運很多。

南北感受有差，北部是鋒面雨帶正要下來，南部則因為西南風水氣，一早就有大雨。（翻攝自 彭啟明臉書）

彭啟明表示，目前天氣南北兩邊的感受有差，北部是鋒面雨帶正要下來，開始有大雨，南部是西南風的水氣。提醒有時間歇的強降雨很強，能避就避，因為這是撐傘也會濕的雨勢。對此，網友紛紛留言：「台北大安區傾盆大雨中」、「木柵開始下了！」、「拜託南部分點雨來北部，這裡水情還不夠，又很悶熱」，還有人說「德基水庫集水區還沒滿之前，我們都不會想念夏天，感恩老天爺」，彭啟明還回他「不行全滿了，要留點空間給颱風」。

氣象局表示，今天滯留鋒面及西南風影響，降雨範圍逐漸擴大，中南部在白天又會有波降雨增強，中午到晚間隨著鋒面往北部陸地接近，北部及東半部的降雨也將轉趨明顯，出現陣雨或雷雨的機率高，天氣更加不穩定，易有短延時強降雨，尤其西半部及東北部有局部大雨或豪雨等級降雨發生的機率，提醒鋒面附近容易有中小尺度對流，常伴隨強風、雷擊等劇烈天氣現象，請留意氣象局發布的相關訊息。