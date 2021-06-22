單日新增本土個案昨創三級警戒以來新低，不少民眾開始期待解封，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，未來如果每天新增30、40例本土個案，就看大家敢不敢讓孩子出門上學、敢不敢去小吃店用餐，如果不敢那就要等清零才可以解封，而解封後會怎樣，也只有解了才會知道。

沈政男昨在臉書上發文表示，台灣昨天新增75例本土確診，讓許多人不敢相信自己的眼睛，但這件事情就是發生了。5月15日那天，有多少人說「糟了，台灣到處都是病毒了，接下來幾個月日子難過了！」5月31日那天，有多少人說「疫情沒有改善，再過兩個月才會看到曙光！」

沈政男指出，台灣只花了五周就控制住嚴重的疫情，這應該是世界最快記錄了，而且要注意的是「台灣不靠疫苗，就把alpha病毒壓制下來了。」

沈政男分享21日的發病趨勢圖表示，其實在6/14就已經出現百例以下的確診了，後來是因為一波小型家戶感染，再度拉高確診數字，但事實證明「台灣就是能夠不靠疫苗，就把alpha病毒圍堵起來。」

沈政男透露，台灣可以控制住疫情，就是因為雙北控制住了。台北士林長照機構群聚和北農群聚，今天公布的都是累計的案例數，並不是昨天單日就爆發那麼多例確診。事實上北農有幾波群聚，看起來都是從社區帶進來的，造成了辦公室的小感染，至於幾千人的拍賣市場，如果大家都有戴好口罩，其實沒有那麼容易群聚感染。

沈政男也說，長照機構在發現第一例確診案例時，就要全面PCR普篩，而且三、五天就反覆普篩，而不是等到爆出第二、第三例才積極介入。還好，在長照機構全面施打疫苗，並產生抗體以後，這樣的群聚就不容易再出現了。

至於何時可以解封？沈政男認為，大家可以想看看一個問題，那就是如果現在每天新增30、40例本土個案，「你敢不敢讓孩子到學校上課、吃營養午餐？或者你敢不敢到小吃店吃一碗牛肉麵？」如果不敢的話，那就必須要等到清零，而這一天何時會來，與疫調和匡列技術相關，很難預測，千萬不要以為疫苗打了六成就會清零。

沈政男說，如果每天新增30、40例確診，大家還是敢在教室裡上課，，也敢到外面的小吃店吃個快餐，那麼要解封就不難了。「解封會怎樣，只有真的解封以後才會知道。」