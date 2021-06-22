國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇。（圖為中時資料照）

本土疫情持續升溫，台灣陷入疫苗荒。國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇指出，菲律賓總統杜特蒂21日簽下今年疫苗最大採購案，一出手就讓4000萬劑美國輝瑞疫苗到手；但台灣人均所得約3萬美元是菲律賓的10倍，論國力與人民採購力，台灣都不應該輸菲律賓，讓人不禁質疑：「菲律賓能台灣為何不能？」

王鴻薇21日在臉書發文表示，當天看到一則新聞，菲律賓簽下了今年最大疫苗採購，4000萬劑美國輝瑞疫苗到手，可見菲律賓政府為搶救疫情，不惜祭出超大手筆。菲律賓的人均所得3300美元，台灣大約3萬美元，幾乎是菲律賓的10倍，論國力與人民採購力，台灣都不應該輸給菲律賓。

王鴻薇質疑，過去蔡政府用「有人阻擋」、「有人不想讓台灣太開心」做為疫苗採購不力的藉口。最近美日相繼大方送疫苗，既然都可以送給台灣了，台灣和美國藥廠買疫苗，還會有誰要讓台灣不開心呢？菲律賓可以，為什麼台灣不可以？論財力、論交情，台灣到底哪一點輸給菲律賓？

對此，王鴻薇痛批，美國，日本捐贈疫苗陸續抵台，在國人對美日感恩戴德同時，還是要問「疫苗何時輪到我？」除了外國政府及台灣企業的捐贈，難道政府不該積極去國外購買疫苗？王進一步呼籲蔡政府，不要只坐等捐贈可以更主動出擊，向美國藥廠購買疫苗，方能解決台灣疫苗荒。